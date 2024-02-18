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曾楚源: 十年內共和黨將在舊金山勝出

編譯廖宜怡╱綜合報導
參選聯邦眾議員的共和黨華裔候選人曾楚源表示，由於認同保守價值，有愈來愈多華裔和亞裔移民想要加入共和黨。（取自LinkedIn）
參選聯邦眾議員的共和黨華裔候選人曾楚源表示，由於認同保守價值，有愈來愈多華裔和亞裔移民想要加入共和黨。（取自LinkedIn）

來自中國的曾楚源（Jason Zeng）大膽預測：「我認為，不出十年，共和黨將在舊金山選舉中勝出。」

曾楚源是正在參選聯邦眾議員的共和黨候選人，他的對手是前眾議院議長和現任眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）。

鑑於共和黨在舊金山地方選舉中早已失去優勢和影響力，曾楚源的參選可說是一項挑釁之舉：舊金山上一次有共和黨市長是在1964年；當地最後一位共和黨民選官員方以偉（James Fang）於2014年挑戰連任灣區捷運（BART）董事會董事失敗；舊金山登記選民目前只有7%是共和黨人。

不過，曾楚源和其他人表示，美國亞裔愈來愈趨於保守和積極，尤其是在新冠疫情和「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）運動興起之後。舊金山有三分之一居民是亞裔，在2022年罷免進步派民選官員包括前地檢長博徹思（Chesa Boudin）和三名學區委員方面，亞裔社區扮演了關鍵的角色。

在舊金山，共和黨人士和候選人從增長的亞裔人口中看到了機會，特別是新移民。舊金山共和黨表示，自疫情發生以來，在海外華語地區出生的登記共和黨人數大增60%，遠超過黨員總數的增幅。

舊金山標準報（Standard）獲得的數據顯示，截至2024年初，舊金山共和黨員有4526人出生於中國、台灣、香港、澳門、馬來西亞或新加坡，而在2019年底這個數字只有2841人。

舊金山共和黨副主席梁振俊（Rodney Leong）說：「海外出生的華裔共和黨選民人數一直穩定增長。2020年選舉時登記人數出現激增，隨後在2022年到2024年的反亞裔仇恨期間，登記人數持續成長。」

梁振俊還指出，他看到愈來愈多積極的亞裔移民擁抱保守政治，例如，參與3月5日初選的亞裔候選人人數之多，是多年來罕見的。

曾楚源表示，許多華裔和亞裔民眾認同保守價值，例如小政府、自由市場和財政責任，而且有愈來愈多亞裔想要加入共和黨。

曾楚源說：「初到舊金山的華裔移民並不了解本地政治，由於民主黨在此地是大黨，因此他們認為，即使他們的觀點傾向共和黨，他們也必須加入民主黨，才有辦法做事。」

共和黨 舊金山 亞裔

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