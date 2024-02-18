SEIU亞太裔春晚 關注投票發聲重要性

阿拉米達縣華裔議員譚蓮娜（左，Lena Tam）和美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（右）參加活動。（記者劉先進 ／攝影）

劍舞颯爽英姿，小孩舞蹈靈巧可愛，國際服務業僱員工會（SEIU）亞太裔核心組17日舉行慶祝農曆新年活動。近百個亞裔 和非裔參加。阿拉米達縣華裔 議員譚蓮娜（Lena Tam）、屋崙市議長勵琪等出席。現場除了文藝表演，還介紹投票 和發聲的重要性。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人、SEIU 2015年執行董事會成員和民主委員會成員彭一玲（Elaine Peng）表示，第一次真正接觸政治，是有立法者提出法案，擴大批准讓精神病患出院的醫生範圍。不只是精神科醫生，其他領域的醫生也能寫出院證明。她覺得不合適，組織與專業人士和議員的會議來討論，立法者認為此舉可節省因精神科醫生短缺而產生的住院費用。她們解釋，過早出院的風險和潛在的金錢浪費。最終，立法者被說服，放棄法案。

這件事讓彭一玲意識到政治對生活的影響。 她開始更關注周圍的政治活動。登記為雙語投票工作人員，以協助亞裔選民。去年12月5日，作為聯合主席，她在華盛頓美國國會大廈舉辦紀念廢除排華法案80周年全國會議，但沒有一個共和黨議員或參議員到場支持。 「我們需要認識當前的形勢。 亞裔是美國人口成長最快的族裔，我們在反仇亞中團結起來，投票展示亞裔力量，我們的聲音很重要。」