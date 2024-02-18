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SEIU亞太裔春晚 關注投票發聲重要性

記者劉先進 ／屋崙報導
阿拉米達縣華裔議員譚蓮娜（左，Lena Tam）和美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（右）參加活動。（記者劉先進 ／攝影）
阿拉米達縣華裔議員譚蓮娜（左，Lena Tam）和美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（右）參加活動。（記者劉先進 ／攝影）

劍舞颯爽英姿，小孩舞蹈靈巧可愛，國際服務業僱員工會（SEIU）亞太裔核心組17日舉行慶祝農曆新年活動。近百個亞裔和非裔參加。阿拉米達縣華裔議員譚蓮娜（Lena Tam）、屋崙市議長勵琪等出席。現場除了文藝表演，還介紹投票和發聲的重要性。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人、SEIU 2015年執行董事會成員和民主委員會成員彭一玲（Elaine Peng）表示，第一次真正接觸政治，是有立法者提出法案，擴大批准讓精神病患出院的醫生範圍。不只是精神科醫生，其他領域的醫生也能寫出院證明。她覺得不合適，組織與專業人士和議員的會議來討論，立法者認為此舉可節省因精神科醫生短缺而產生的住院費用。她們解釋，過早出院的風險和潛在的金錢浪費。最終，立法者被說服，放棄法案。

這件事讓彭一玲意識到政治對生活的影響。 她開始更關注周圍的政治活動。登記為雙語投票工作人員，以協助亞裔選民。去年12月5日，作為聯合主席，她在華盛頓美國國會大廈舉辦紀念廢除排華法案80周年全國會議，但沒有一個共和黨議員或參議員到場支持。 「我們需要認識當前的形勢。 亞裔是美國人口成長最快的族裔，我們在反仇亞中團結起來，投票展示亞裔力量，我們的聲音很重要。」

加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）會員潘保琛（Posum Poon）說，農曆新年預意著家庭團圓和慶祝豐收，也意味著希望及對過去一年的成就和挑戰的反思，對家庭、傳統以及亞太裔傳統共同價值觀的深刻體現，是給大家在逆境中生存的力量。在疫情中，前總統川普發表了很多仇視亞太裔的言論，傳統的價值觀促使華裔、越裔、韓裔等亞太裔，團結一致，發起「Stop Asian Hate」的社會運動，這體現了個人和亞太組織的力量。

國際服務業僱員工會（SEIU）亞太裔核心組17日舉行慶祝農曆新年活動。（記者劉先...
國際服務業僱員工會（SEIU）亞太裔核心組17日舉行慶祝農曆新年活動。（記者劉先進 ／攝影）
國際服務業僱員工會（SEIU）亞太裔核心組17日舉行慶祝農曆新年活動。（記者劉先...
國際服務業僱員工會（SEIU）亞太裔核心組17日舉行慶祝農曆新年活動。（記者劉先進 ／攝影）
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲表示，亞裔是美國人口成長最快的族裔...
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲表示，亞裔是美國人口成長最快的族裔，大家在反仇亞中團結起來，用投票展示亞裔力量。（記者劉先進 ／攝影）

亞裔 投票 華裔

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