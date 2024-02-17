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聖他克拉拉初選 已102萬選民登記

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖他克拉拉縣3月5日初選，已有102萬3000多名選民註冊。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖他克拉拉縣3月5日初選，已有102萬3000多名選民註冊。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據聖他克拉拉縣選務處消息，截至2月15日聖縣共有102萬3000多名註冊選民。上屆總統初選，投票率為52.2%。目前預計本次初選投票率在50-60%之間。歷史最高投票率是2008年的66%。聖縣目前已經有87%的選民嘗試過郵寄選票，說明這一投票方式已經被廣泛接受。

3月5日是初選日，這次選舉，在聯邦級別，除了廣受關注的總統初選外，還包括兩個國會參議員、國會眾議員第16、17、18、19選區的競逐；在加州級別，則有州參議員第13、15選區以及州眾議員第23、24、25、26、28、29選區的選舉。

此外，在縣級別，縣高等法院1到25廳的法官以及縣議會第2、3、5選區也要選舉。第3區議員李洲曉（Otto Lee)競選連任，沒有挑戰者。第2區現任議員查維茲（Cindy Chavez)和第5區現任議員史密提恩（Joe Simitian)任期都將到期，吸引了相當多的候選人來競爭，其中包括庫比蒂諾前市長張昭富（Barry Chang)及El Camino Healthy醫師主管馮振中（Peter Fung）。

此外，還有聖荷西市長選舉及市議會第2、4、6、8、10選區的選舉。聖荷西市長馬漢在2022當選，任期兩年。但後來的任期改革，讓他有機會再連任兩屆，每屆任期四年。馬漢目前唯一的競爭對手是前婚姻與家庭危機諮詢師韋德（Tyrone Wade)，他曾經營過一家遊民避難所。

在議案選舉方面，1號提案(Prop 1）是唯一的州議案選舉。Prop 1提議，通過發債63億8000萬元建設精神健康治療中心，用於精神和藥物成癮治療，以及解決遊民住房問題。

投票 眾議員 遊民

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