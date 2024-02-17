陳立人收監地 疑為聖縣主監獄8A單元

陳立人目前被關押聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇╱攝影）

矽谷 工程師涉殺妻案被告陳立人9日短暫出現在法庭上，引起廣泛關注。他再次出庭，將是2個多月後的4月19日。陳立人目前收監的地點，與當日提審的聖他克拉拉縣高等法院僅有咫尺之遙，是位於聖荷西市中心West Hedding 街的聖他克拉拉縣主監獄 （Main Jail）大樓。

依資料顯示，聖他克拉拉縣主監獄分為南所和北所，年度預算 大約在3700萬元，每年總計接受大約6萬5000人。被關押者主要是等待審判、尚未定罪的刑事案被告。主監獄有大約350名獄警和普通職員，定期舉行各類普法教育活動。

不願具名的消息人士指出，從陳立人被控犯罪行來看，他最初應該是上下全身紅色制服被關在4樓的4C單元，每天有60分鐘左右的活動時間。但從他9日出庭頭戴保護罩來看，疑似曾有嘗試撞牆自殺，現在應該是被關在8層的8A單元。這是一個男女混合的單元，依然會有獨立牢房和每天一小時活動時間，但每15分鐘就會有獄警來觀察一次他的行為。

陳立人9日出庭上身所穿黃色囚服，一般是代表精神病人的專用顏色；另有細心網友發現，當日陳立人腰間繫有繩索，連到兩側手腕。從外表上看，他的雙手已經沒有明顯傷痕。

依據相關資訊，主監獄採用第三代懲戒設施，實施「直接監管（direct supervision)」管理模式。「直接監管」是一個把建築設計、特殊員工培訓以及基於正面行為的管理系統融合的概念。在這一模式下，一位獄警看管一個最多64人的封鎖單元。每一人都有帶廁所、洗臉池、鏡子和床舖的獨立牢房；白天在有桌椅和電話的公共活動室就餐和參加活動。

這樣的設計讓獄警可以成為囚犯單元的領導，便於了解每個囚犯的個性特點。據稱，這樣的設計對於工作人員和囚犯都更加安全。整個聖他克克縣主監獄的設計是同時容納最多919名囚犯。