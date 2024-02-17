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聖馬刁縣反Waymo入境 山景城樂觀其成

編譯林思牧／綜合報導

自駕車科技巨擘Waymo去年8月獲准在舊金山縣提供載客服務，現在向州政府申請擴張服務區域到整個舊金山半島(San Francisco Peninsula)，聖馬刁縣議會對此事異常反對，已向加州公共事業委員會CPUC發信抗議，但位於半島東南端的山景城(Mountain View)卻樂觀其成，形成對比。

舊金山縣位於半島的最北端，只占半島面積的極小部分，它南邊緊鄰的聖馬刁縣則占多數面積，半島東南區則屬於聖他克拉拉縣，山景城也在其中。去年Waymo和Cruise開始在舊金山載客以來，發生了一些事故，包括造成交通阻塞、擋住急救車輛的去路等。

Cruise發生的一件車禍相當嚴重，去年10月DMV禁止Cruise在舊金山市繼續營運，指出Cruise的車輛「對大眾是不合理的風險」(unreasonable risk to the public)。農曆新年的周末，中國城的狂歡客在傑克森街接近格蘭特街的地方，砸毀了一輛Waymo的車，還放火將它燒掉。

如今Waymo想把服務區域擴大到整個半島，包括從聖馬刁縣最北端到聖他克拉拉縣的桑尼維爾。CPUC給大眾發言的機會，在反對意見的截止日那天(2月8日)，縣府律師尼伯林(John Nibbelin)發函給CPUC，信中用憤怒的語氣指出，Waymo沒有給縣政府任何有深度、有詳情的說明，就這樣要把無人駕駛的車輛推到聖馬刁縣境內。

加州DMV在1月已核准Waymo在整個半島營運，預期CPUC會在近期內宣布是否核准。地方政府沒有規管自駕車AV(Autonomous Vehicles)的權力；該信指出，縣政府對縣內道路的情況最了解，但主管的權力卻在兩個州級的單位。信中稱自駕車在舊金山的試行是「災難」(calamities)，似乎對自駕車科技完全沒有信心，縣政府要求CPUC不要讓Waymo擴展到該縣。

Waymo的總部在山景城，市政府跟Waymo一向關係良好，市長蕭沃特(Pat Showalter)表示不論CPUC的決定如何，都會欣然接受，而且市政府與市警局有能力與Waymo開發出運行規則。蕭沃特指出，問題還沒發生就採取反對態度，似乎是阻礙進步的心態。

自駕車 舊金山 加州

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