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導入科技 殘障人士投票選擇多

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
傳統投票隔間。（記者徐蓓蓓╱攝影）
傳統投票隔間。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣選務處15日舉行「選民無障礙工作坊」，介紹選務處導入各類科技措施，為選民選舉提供便利；尤其是通過專業設施和特別安排，確保殘障人士也可以輕鬆參與初選。

選務處首先派出專業隊伍，使用專業測量工具，對擬做為投票中心場地的無障礙設施做出精密測量，並對未達標的場地派出專業隊伍整修，確保投票環境安全舒適。

在設施方面，除了有專門適合輪椅高度桌面的投票隔間、適合視障人士使用的觸摸式投票器、適合手臂乏力或顫抖人士的專業點觸筆之外，還提供路旁投票服務，即每個投票站點外都有專用停車位，以標示顯示路邊投票的電話號碼，打了電話後，就有工作人員把專用投票器推到路邊，讓選民不用離開車子就可以投票。此外，還提供盲文版的投票指南等。

登記處工作人員表示，所有這些努力都是為了讓選民投票更加便利。對於有需要的人士，最多可以有兩位親友陪同投票，只要到投票現場向工作人員說明即可。紙質選票本身也有特殊設計，讓視障選民也可以輕鬆找到騎縫簽名的地方。

應選民的要求，觸摸屏式的選舉設備每年都在不斷增加。相對傳統紙質選票填錯最多只有兩次替換的機會，觸摸屏則沒有修改次數限制，也相對環保，所以非常推薦。

聖他克拉拉縣選務處提供「路邊投票服務」，圖為路邊投票電話的標示。（記者徐蓓蓓╱攝...
聖他克拉拉縣選務處提供「路邊投票服務」，圖為路邊投票電話的標示。（記者徐蓓蓓╱攝影）
新式觸摸屏投票設備使用完畢，仍然需要打印出選票掃描。（記者徐蓓蓓╱攝影）
新式觸摸屏投票設備使用完畢，仍然需要打印出選票掃描。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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