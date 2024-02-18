遊行、峰會…APAPA連串活動 精采一整年

今年美國亞太公共事務協會（APAPA）即將展開一系列精采活動，呈現給大家一場豐富多彩的社區盛宴。（APAPA提供）

23載風雨跋涉、看今朝碩果搖枝。今年美國亞太公共事務協會（APAPA）即將展開一系列精采活動，呈現給大家一場豐富多彩的社區盛宴。

2月24日，APAPA將參與舊金山春節遊行，引領歷史悠久的APAPA朱庇特列車方陣。加入APAPA的遊行隊伍，親臨現場體驗這一令人驚歎的遊行盛況。同時，APAPA還將榮幸成為當地商會晚宴的贊助商和受邀者。

接下來，3月21日，APAPA總部與大沙加緬度分會攜手合作，將在大沙加緬度舉辦社區冠軍婦女歷史月活動。這一活動將表彰並慶祝對社區做出重大貢獻的傑出女性領袖。屆時，前加州 最高法院大法官Tani Cantil-Sakauye將擔任主講人，排水區董事會主席Elena Lee Reeder、沙加緬度市議會議員Lisa Kaplan以及加州議會預算 委員會顧問兼APAPA校友Christine Miyashiro也將出席並分享精采演講。

3月26日APAPA全國冬季實習項目將舉行畢業典禮，這一項目全年吸引來自全國各地的200多名大學生參與。（APAPA提供）

繼而，3月26日APAPA全國冬季實習項目將舉行畢業典禮。這一項目全年吸引來自全國各地的200多名大學生參與，為他們提供了寶貴的專業發展工作坊和社區服務專案經驗。畢業典禮上，學生們將由立法者和公職人員接待，促進有意義的聯繫和成長機會。

除此之外，APAPA還將於5月7日舉辦亞裔 月慶祝活動，感謝州議會和全國各地支持APAPA學生實習生的立法者和公職人員。活動將慶祝APAPA的文化多樣性和AANHPI領袖在社區中的積極貢獻。

隨後，5月20日，來自全國各地的分會和社區領導將前往州議會支持APAPA和AANHPI社區的教育、移民、打擊仇恨犯罪等問題和立法，並將提供早餐和午餐。同時，APAPA和加州亞太裔島民立法團（APILC）將共同主持立法招待會，誠摯邀請大家的加入。

6月27日，APAPA分會領導人將前往華盛頓特區支持APAPA的AANHPI社區重要的問題和立法，並將與國會議員和立法者會面，在雷伯恩眾議院辦公樓舉辦立法招待會，感謝與UCA的合作。

接下來，7月13日，APAPA全國青年領導學院將為全國100多名高中生提供培訓，旨在培養他們的領導技能。

7月18日，APAPA政府任命團隊將與加州州長任命團隊的代表舉辦招待會，支持有志於擔任政府任命職位的候選人。

而後，9月27日，APAPA總部將在Yin Ranch和APAPA總部舉辦全國領導峰會，彙集來自全國50多個分會的領導。

9月28日，APAPA將舉辦團結獎晚宴，表彰對APAPA多元社區產生積極影響的社區領導人和合作夥伴。此活動還將突出文化表演，並舉辦以「亞洲風味」為主題的晚宴，提供各種當地民族美食。

最後，2024年12月9日，APAPA將舉辦假日聯誼會，迎接假日的到來，並表彰傑出的學生實習生和分會領導人。