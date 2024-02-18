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逆勢操作 沙加緬度Clutch要設永久辦公室

編譯組／綜合報導
在遠距工作趨勢下，加州首府沙加緬度地區的企業Clutch逆勢而為，將設立固定辦公處所。圖為共享辦公室一隅。（取自Clutch臉書）
在遠距工作趨勢下，加州首府沙加緬度地區的企業Clutch逆勢而為，將設立固定辦公處所。圖為共享辦公室一隅。（取自Clutch臉書）

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度地區的企業Clutch逆勢操作，在遠距工作的趨勢下設立固定的辦公處所。Clutch將於2月底正式入駐占地7萬8000平方呎的建築，該建築屬於VSP Vision企業園區的一部分。

遠距工作在COVID-19開始兩年後盛行，VSP於2022年騰出位於Rancho Cordova五棟大樓中的三棟。蜂報報導，已在品質驅動(Quality Drive)大樓工作的Clutch首席執行官齊爾納(Rachel Zillner)表示，160名員工不會被要求到新設的公司總部工作，但她認為會有很多人去。齊爾納表示，位於佛森市的一個共享辦公中心的到場辦公人數從2022年的20人增加到2023年的100人。

Clutch於2019年在位於齊爾納家鄉的費爾奧克斯(Fair Oaks)創立，主要是為加州各個州機構和私人公司提供公共關係、行銷、業務諮詢、人員配置和策略實施方面的服務。最初，公司只有齊爾納與其共同創辦人德斯卡爾佐(Anne Descalzo)兩名員工。蜂報報導德斯卡爾佐的話說，儘管公司不斷發展，但直到2022年開始共享辦公之前，仍有許多員工素未謀面。她說，一起辦公有助於學習指導及團隊的建立。

齊爾納表示，Clutch於2020年初開始協助加州公共衛生局(California Department of Public Health)開展covid-19資訊計畫，主要是制定加州公共衛生工作人員的傳達方式，以使大眾理解有關covid-19的複雜資訊。

齊爾納說，科學家和醫生會說這就是COVID-19，它會如何影響你的身體，但這是從醫生的角度寫的，而不是我們向加州居民或企業主呈現資訊的方式。她說，Clutch使外行人更容易理解訊息，隨著新的科學資訊的傳播，這是一項持續的任務。

蜂報報導，Clutch有積極的擴張計畫，今年公司員工人數將增加近一倍，並規劃在2027年增加到700人。此一就業快速成長計畫使Clutch獲得1160萬美金的州稅收抵免。但若該公司未能在2027年年中將加州員工人數增加到至少592名，則Clutch必須返還部分稅收抵免。

齊爾納和德斯卡爾佐表示，他們的Quality Drive總部將設有一個名為Frequency Coworking的新共享辦公中心，可容納30名員工；另附有一個可容納160人的活動空間。新共享辦共中心的目的是為企業家提供一個可以商議合作的環境。另一個商業活動項目為MinervaVerse，主要是在幫助女性和有色人種發展業務，齊爾納表示，這將成為業務發展的加速器。齊爾納表示，與新創企業發展計畫不同，欲參加該專案的公司需展示其商業成就，才有資格參加。

位於加州首府沙加緬度地區的企業Clutch將積極擴張，規畫在2027年將員工人數...
位於加州首府沙加緬度地區的企業Clutch將積極擴張，規畫在2027年將員工人數增至700人。（取自Clutch臉書）

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