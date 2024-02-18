世報攜手APAPA 鼓勵亞裔參政

世界日報北美總管理處總經理張漢昇（右二）與亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（左一）、夫人黃春芳（左二）及全國總裁尹立懷（右一）合影。（記者江碩涵／攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國總裁尹立懷（Mary Yin Liu）月初向世界日報 北美總管理處總經理張漢昇及團隊介紹2024龍年APAPA籌備活動計畫。她表示，希望藉助少數族裔媒體的力量，幫助華裔社區了解主流社會的動向，鼓勵下一代參與政治討論，提升亞裔 社區在美國社會的參與度和影響力。

世界日報團隊2月7日拜訪APAPA位於北加瓦卡維爾的總部「尹氏莊園」，由APAPA創辦人尹集成、夫人黃春芳熱情接待。APAPA於2001年創立，其初衷是提高亞裔美國人在主流社會的地位和影響，發展至今已在全美分設50多個分部，全年舉辦超過100場活動，主要事務已交由家族第二代尹立懷管理。

尹立懷回憶，她還在上高中時突然得知要搬家到瓦卡維爾，當時尹氏莊園的建設需要從零開始，感到很驚訝；接下來的30年，「尹氏莊園」從一面壁畫的設計，到最新建設的「全美亞裔文化中心」，尹立懷都親身參與設計與建造。在尹立懷為訪問團導覽莊園的過程中，她講述著「尹氏莊園」的歷史和使命，並介紹這個占地約40英畝，集高爾夫球場、農場、湖泊、客房、活動中心等多功能活動場所。

三年前，加州 的一場山火燒毀了半個莊園，不過尹氏一家再次逆境崛起，在原先莊園的基礎上，建成規模更大、功能更加完善且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。

進入龍年，APAPA同步也計畫了豐富的活動，其中最重要的活動之一，便是2月24日舊金山的農曆新年大遊行。尹立懷向世界日報團隊展示了APAPA投資設計的名為「木星號」的火車頭模型，該模型是按照1868年美國首條橫貫大陸的鐵路線竣工時，在猶他州會合的中央太平洋鐵路公司4-4-0型蒸汽機車等比例建造，無數華人勞工為鐵路的建成奉獻出汗水和生命。

尹立懷表示，木星號火車將參與農曆新年大遊行，紀念華人鐵路工的奉獻史，屆時包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議員羅達倫（Evan Low）等重要華裔官員都將登上木星號慶祝。3月女性歷史月，APAPA沙加緬度分部將表彰為社區做出卓越貢獻的女性領袖，前加州首席大法官Tani Cantil-Sakauye將作為主講人進行分享。

APAPA實習營項目每年都吸引超過200位來自全美各地的學生，親身體驗立法、社區外展、選民服務等公共服務工作，以鼓勵年輕一代參與公共事務，成為未來的領導者。3月24日，冬季實習營的學員將迎來結業典禮，屆時民選官員、學區委員、僑界代表等都將出席結業典禮。

張漢昇表示，世界日報自1976年創刊以來，一直專注於服務在美的華裔社區，在紐約、洛杉磯、舊金山等主要城市都與在地華人保持緊密聯繫，很高興能與APAPA持續合作，加強亞裔社區與主流社會的交流，幫助更多亞裔候選人參政，提升亞裔美國人的影響力。