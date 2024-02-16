全國護理員日 安樂居專業照顧分享幸福感

安樂居護理人員合影。（圖片來源：安樂居）

二月的第三個星期五（今年的2月16日）是美國的全國護理員日（National Caregivers Day）。安樂居護理員主管蔡蘭（Cindy Thai）就這一節日以及安樂居目前的護理員情況接受了世界日報 的採訪。

蔡蘭解釋道，全國護理員日旨在表彰美國全國各地提供長期護理和臨終關懷的醫療保健專業人員。家庭健康和臨終關懷機構提供者協會（PAHHHA）於2015年設立了全國護理人員日，專門為世界各地的護理人員設立這一天。第一次紀念活動發生在2016年。

安樂居護理人員合影。（圖片來源：安樂居）

蔡蘭說明，老年人士、殘障人士、患有慢性疾病如阿茲海默病（Alzheimer's disease）、帕金森病（Parkinson's disease）、多發性硬化症或嚴重精神健康狀況的人一般都是需要護理人員幫助的人。此外，正在康復或接受化療等治療的人也可能需要護理人員的幫助。

安樂居護理員主管蔡蘭分享目前的護理服務。（圖片來源：安樂居）

專業護理人員提供一系列服務，以滿足客戶多樣化的需求。專業護理人員提供的常見服務，包括個人護理幫助、藥物管理、行動協助、膳食準備、陪伴支持、家務任務、交通服務等。這些服務通常根據每位客戶的特定需求和偏好量身定制，旨在促進客戶的安全感和幸福感。

安樂居的護理人員正在工作。（圖片來源：安樂居）

蔡蘭指出，安樂居的護理人員都要經過專業培訓，去護理學校學習相關知識和技能，考出專業資格證。護理人員在照顧患者的過程中不乏出現客戶鬧脾氣甚至攻擊護理人員的情況，護理員們一律耐心對待。在安樂居中，客戶的運動、洗澡、用餐、如廁、看診全都被護理人員照顧得有條不紊。

一個合格的護理機構應該為客戶提供一個舒適、安全和健康為優先考慮的環境。這樣的環境應該包括：舒適、乾淨、維護良好、提供隱私感的生活空間；扶手、防滑地板和緊急呼叫系統這類的安全設施；為行動不便者設計的如坡道、寬敞的門道、無障礙浴室等設施；機構內部的、有助于消除孤獨和隔離感的社交互動機會；平衡營養、滿足客戶需求和偏好的餐食；富有同情心、經過良好培訓的工作人員等。安樂居具備以上所有條件並正在努力將它們做到更好。

安樂居護理員主管蔡蘭分享目前的護理服務。（圖片來源：安樂居）

蔡蘭提及，在接受護理的過程中，客戶的家庭陪伴也扮演著至關重要的角色，可以為客戶提供情感支持、陪伴支持、康復動力，提醒護理人員要注意的事項、協調護理人員的工作，給客戶帶來寶貴的鼓勵，增强他們的生活質量。

一項由美國醫療保健人力資源和服務局發布的研究則指出，到2030年，美國將面臨將近200萬名護理人員的短缺。護理人員對於我們的社會來說至關重要，在促進個人健康、維護社會福祉、支持家庭和保障醫療體系方面都扮演者不可替代的重要角色。在這個屬於他們的節日，大眾應該對社會中的護理員們表達感謝。

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