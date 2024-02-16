紀念台灣228 佛利蒙圖書館展出相關書籍

為紀念台灣228，北美州台灣婦女會北加州分會及北加州台灣同鄉聯合會在佛利蒙圖書館舉辦為期一個月的展覽。（主辦單位提供）

為了紀念台灣228，北美洲台灣婦女會北加州 分會（Cleo）以及北加 州台灣同鄉聯合會（Leona TAFNC）在佛利蒙圖書館 （地址：2400 Stevenson Blvd, Fremont, CA 94538）舉辦為期一個月的展覽，時間為2月1日至29日，配合圖書館開放時間，並於2月24日下午1至3時邀請參與者帶著百合別針出席活動。

展覽主要內容是講述台灣戒嚴期間，移居美國的台灣學生渴望閱讀圖書館書籍，而這些書籍在台灣「卻必須冒著生命危險才能閱讀」，為了紀念228活動，因此特別展示相關書籍與文字，展現當時台灣白色恐怖的狀況。

主辦單位表示，展覽是為了聲援所有為了讓真相被聽到和被承認而奮鬥的人們，從巴勒斯坦到維吾爾，從香港到西藏，以及所有其他渴望安全和尊嚴的人們，他們將文學視為一種自決和自我保護的形式，以抵抗政權的威脅，為了祖先和下一代的子孫，因此在228前舉行活動。詳情可看Youtube頻道介紹：https://youtube.com/shorts/YPAYIgzkYV8?feature=share。