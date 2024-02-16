我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

紀念台灣228 佛利蒙圖書館展出相關書籍

記者江碩涵／聖荷西報導
為紀念台灣228，北美州台灣婦女會北加州分會及北加州台灣同鄉聯合會在佛利蒙圖書館舉辦為期一個月的展覽。（主辦單位提供）
為紀念台灣228，北美州台灣婦女會北加州分會及北加州台灣同鄉聯合會在佛利蒙圖書館舉辦為期一個月的展覽。（主辦單位提供）

為了紀念台灣228，北美洲台灣婦女會北加州分會（Cleo）以及北加州台灣同鄉聯合會（Leona TAFNC）在佛利蒙圖書館（地址：2400 Stevenson Blvd, Fremont, CA 94538）舉辦為期一個月的展覽，時間為2月1日至29日，配合圖書館開放時間，並於2月24日下午1至3時邀請參與者帶著百合別針出席活動。

展覽主要內容是講述台灣戒嚴期間，移居美國的台灣學生渴望閱讀圖書館書籍，而這些書籍在台灣「卻必須冒著生命危險才能閱讀」，為了紀念228活動，因此特別展示相關書籍與文字，展現當時台灣白色恐怖的狀況。

主辦單位表示，展覽是為了聲援所有為了讓真相被聽到和被承認而奮鬥的人們，從巴勒斯坦到維吾爾，從香港到西藏，以及所有其他渴望安全和尊嚴的人們，他們將文學視為一種自決和自我保護的形式，以抵抗政權的威脅，為了祖先和下一代的子孫，因此在228前舉行活動。詳情可看Youtube頻道介紹：https://youtube.com/shorts/YPAYIgzkYV8?feature=share

圖書館 加州 北加

上一則

盜賊精心策畫 加州頻見盆景竊案

下一則

北加州台灣會館 美食、表演熱鬧賀龍年

延伸閱讀

北加州台灣會館及台灣華語文學習中心聯手新春活動

北加州台灣會館及台灣華語文學習中心聯手新春活動
造訪62個布碌崙圖書館 前百名有獎

造訪62個布碌崙圖書館 前百名有獎
華裔精神健康聯盟 300人佛利蒙聯歡

華裔精神健康聯盟 300人佛利蒙聯歡
佛利蒙1社區房價 灣區漲最快

佛利蒙1社區房價 灣區漲最快
為紀念台灣228 佛利蒙圖書館舉行月展

為紀念台灣228 佛利蒙圖書館舉行月展

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機