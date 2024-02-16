紀念台灣228 佛利蒙圖書館展出相關書籍
為了紀念台灣228，北美洲台灣婦女會北加州分會（Cleo）以及北加州台灣同鄉聯合會（Leona TAFNC）在佛利蒙圖書館（地址：2400 Stevenson Blvd, Fremont, CA 94538）舉辦為期一個月的展覽，時間為2月1日至29日，配合圖書館開放時間，並於2月24日下午1至3時邀請參與者帶著百合別針出席活動。
展覽主要內容是講述台灣戒嚴期間，移居美國的台灣學生渴望閱讀圖書館書籍，而這些書籍在台灣「卻必須冒著生命危險才能閱讀」，為了紀念228活動，因此特別展示相關書籍與文字，展現當時台灣白色恐怖的狀況。
主辦單位表示，展覽是為了聲援所有為了讓真相被聽到和被承認而奮鬥的人們，從巴勒斯坦到維吾爾，從香港到西藏，以及所有其他渴望安全和尊嚴的人們，他們將文學視為一種自決和自我保護的形式，以抵抗政權的威脅，為了祖先和下一代的子孫，因此在228前舉行活動。詳情可看Youtube頻道介紹：https://youtube.com/shorts/YPAYIgzkYV8?feature=share。
上一則
盜賊精心策畫 加州頻見盆景竊案
下一則
FB留言