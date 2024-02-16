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北加州台灣會館 美食、表演熱鬧賀龍年

記者孫妮莎／聖他克拉拉縣報導
與會貴賓為大家送上祝福，左起吳怡明、黃美星、莊雅淑、賴銘琪、陳德輝、李漢文、葉俊雄。（記者孫妮莎／攝影）
與會貴賓為大家送上祝福，左起吳怡明、黃美星、莊雅淑、賴銘琪、陳德輝、李漢文、葉俊雄。（記者孫妮莎／攝影）

2月11日，北加州台灣會館、北加州台灣會館附設台灣學校與華語文學習中心攜手合作，共同舉辦盛大的「龍年新春活動」。活動由北加州台灣會館理事長葉俊雄主持。此次活動旨在打造一個豐富多彩的春節體驗，讓在美國的海外台灣人及主流社區能深刻感受到台灣的傳統文化。

舊金山經文處處長賴銘琪，僑教中心主任莊雅淑，僑務委員李漢文、陳德輝、吳怡明，及舊金山灣區台灣商會會長張嘉周，北加州台灣體育文化協會會長張志仰，北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦等出席了活動。

現場除了提供芋圓、滷肉飯、蜜合桃、大腸米粉、冬瓜茶、炒麵線等地道的台灣美食外，還有多樣化的精彩節目。「凱芯文教基金會」參加表演的小朋友年齡都在4到7歲之間，他們每周上一次舞蹈課。這次表演的舞龍舞獅，動作到位、表情可愛，相比成人表演更加充滿趣味。B-Sharp阿卡貝拉體是一只由多族裔科技人士組成的合唱團體。他們演唱的曲目從當代熱門歌曲到經典男聲合唱都有。兒童台語合唱團一向熱心參加各種僑界公益活動。本次演出了「一隻老水雞」、「貧惰仙」、「伊是咱的寶貝」等三隻童謠。

此外，還有剪窗花、吊酒瓶、糖畫、套圈等童玩攤位，為小朋友們打造一個充滿歡笑的遊樂天地，讓大家一同探索傳統台灣童年的樂趣。

同時因為剛好是農曆新年初二，活動現場還有免費的紅豆湯圓和年糕品嘗。理事長葉俊雄也特意打扮成財神爺為大家送上喜氣與祝福。

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