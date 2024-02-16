我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

CHP協助大屋崙維安 5天逮捕71嫌犯

編譯林思牧╱綜合報導
州長下令CHP協助大屋崙維安，最初五天逮捕71名嫌犯。(電視新聞截圖)
州長下令CHP協助大屋崙維安，最初五天逮捕71名嫌犯。(電視新聞截圖)

屋崙市去年犯罪大增引起居民恐慌憤怒。紐森州長本月下令增派CHP加州公路巡警到大屋崙地區維安，初步成果在14日(周三)宣布有71名罪犯遭警方逮捕控罪，紐森與屋崙市長盛桃都對CHP表達感謝。

加州公路巡邏局1929年成立的時候，是汽車監理所DMV的一部份，執行交通規則的監控與施罰。後來該單位接受更多的職責，並在1995年兼併規模較小的加州州警局(California State Police)。CHP是加州的最高警政單位，警員可以在全州各地執法，不只是取締交通違規。

去年屋崙的暴力犯罪增加21%，搶劫增加38%，竊車增加45%，市政府與市警局飽受居民責難。紐森本月初下令增派120名CHP警員協助維安，14日宣布最初五天的成果，包括逮捕71名罪犯，145部被竊車輛尋獲，沒收四支作案槍械。

紐森14日以書面聲明指出，這項作業向歹徒發布警告訊息，屋崙與東灣地區不是罪犯可以橫行無阻的。在CHP與地方執法單位的密切合作下，屋崙與東灣的治安已有改善。

被捕的歹徒被控持有贓物、竊車、持有毒品、在酒精或毒品效用下駕車、重罪持有槍械(felony gun possession)等罪名，也有人是現行通緝犯遭查獲。被捕的嫌犯中，最惡名昭彰的是東灣蘋果店(East Bay Apple Store)那名打砸搶的囂張男子。他在那宗搶案裡奪走了幾十支iPhone手機。

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)發布書面聲明，感謝州長的策略與CHP及地方警員的努力，並強調在居民的安全感完全重建復原之前，打擊犯罪的行動仍將繼續。被捕的嫌犯，案件交給阿拉米達縣地檢處處理。

CHP指出，增派州警局警員協助大屋崙維安的措施持續進行，目前編派給這項任務的CHP警員是72人。

屋崙 加州 紐森

上一則

獲400萬資助 阿縣設零售起訴小組

下一則

矽谷托兒費加州最高 嬰兒日托平均每周516元

延伸閱讀

聖馬刁縣宣布 孤獨為公共危機

聖馬刁縣宣布 孤獨為公共危機
超級盃戰賭城 兩隊州民卻不能下注

超級盃戰賭城 兩隊州民卻不能下注
紐森加速推動全州綠能

紐森加速推動全州綠能
州長紐森增派檢察官 東灣華人歡迎

州長紐森增派檢察官 東灣華人歡迎
紐森加派百餘CHP巡警 增援屋崙治安

紐森加派百餘CHP巡警 增援屋崙治安

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機