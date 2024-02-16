CHP協助大屋崙維安 5天逮捕71嫌犯

州長下令CHP協助大屋崙維安，最初五天逮捕71名嫌犯。(電視新聞截圖)

屋崙 市去年犯罪大增引起居民恐慌憤怒。紐森 州長本月下令增派CHP加州 公路巡警到大屋崙地區維安，初步成果在14日(周三)宣布有71名罪犯遭警方逮捕控罪，紐森與屋崙市長盛桃都對CHP表達感謝。

加州公路巡邏局1929年成立的時候，是汽車監理所DMV的一部份，執行交通規則的監控與施罰。後來該單位接受更多的職責，並在1995年兼併規模較小的加州州警局(California State Police)。CHP是加州的最高警政單位，警員可以在全州各地執法，不只是取締交通違規。

去年屋崙的暴力犯罪增加21%，搶劫增加38%，竊車增加45%，市政府與市警局飽受居民責難。紐森本月初下令增派120名CHP警員協助維安，14日宣布最初五天的成果，包括逮捕71名罪犯，145部被竊車輛尋獲，沒收四支作案槍械。

紐森14日以書面聲明指出，這項作業向歹徒發布警告訊息，屋崙與東灣地區不是罪犯可以橫行無阻的。在CHP與地方執法單位的密切合作下，屋崙與東灣的治安已有改善。

被捕的歹徒被控持有贓物、竊車、持有毒品、在酒精或毒品效用下駕車、重罪持有槍械(felony gun possession)等罪名，也有人是現行通緝犯遭查獲。被捕的嫌犯中，最惡名昭彰的是東灣蘋果店(East Bay Apple Store)那名打砸搶的囂張男子。他在那宗搶案裡奪走了幾十支iPhone手機。

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)發布書面聲明，感謝州長的策略與CHP及地方警員的努力，並強調在居民的安全感完全重建復原之前，打擊犯罪的行動仍將繼續。被捕的嫌犯，案件交給阿拉米達縣地檢處處理。

CHP指出，增派州警局警員協助大屋崙維安的措施持續進行，目前編派給這項任務的CHP警員是72人。