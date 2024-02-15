舊金山新交通號誌 駕駛困惑

舊金山灣區正導入一項較新的交通號誌，當雙紅燈亮出時，表示有行人正穿越行人穿越道，駕駛人必須停車。 （取自美國公路管理局）

舊金山 紀事報報導，近期舊金山灣區正導入相對較新的交通號誌，此舉使行人和交通安全倡導者感到欣喜，但也可能使不習慣通過三角形號誌及其一系列閃爍燈號的駕駛人感到困惑。

這個新交通號誌簡稱為「HAWK」：高密集啟動行人穿越道（High-intensity Activated crossWalK)，自開發以來已存在約20年。HAWK號誌設置於街區中間的行人穿越道，或沒有完整交通號誌或停止標誌的十字路口；儘管HAWK號誌與傳統紅綠燈一樣，是懸吊於車道上方，但兩者間幾乎無相似之處。

當號誌燈不亮時，駕駛人得暢行無阻地通過號誌，該路段的行人也不會嘗試穿越馬路。但當行人透過按下按鈕啟動號誌時，該號誌就會開始發出一系列穩定、閃爍和交替的光線：

首先，在號誌底部的黃燈會閃爍，表示行人欲穿越馬路，請駕駛人放慢速度。

接下來，由持續的黃燈取代閃爍的黃燈，請駕駛人準備停車。

然後，號誌頂部的兩盞紅燈亮起，指示駕駛人在行人進入行人穿越道時完全停車。

在經過一段時間後，紅燈開始交替閃爍，指示駕駛人得在確保行人穿越道上沒有行人時通行。

最後，號誌熄滅，表示車輛可以行駛了。

最初導入HAWK號誌時，一系列變化的燈號使駕駛人無所適從。有些駕駛人在社群平台和媒體抱怨，他們不知道何時該停下來、何時可以行駛，或何時安全而可以謹慎前行；此外，有些駕駛人的停車時間超過了必要的時長，但偶爾也會有慌亂的駕駛人直接闖過去。

根據去年秋天聯邦高速公路管理局會議上引用的研究，人們對混淆的HAWK號誌感到擔憂，但最後的結論卻是這些擔憂無關緊要。但為了讓號誌順序更清楚，部分城市新增了「紅燈停車」的標誌。

紀事報報導，「與任何新事物一樣，駕駛人一開始往往會感到困惑，」倡導組織－柏克萊步行自行車 (WalkBike Berkeley)的格哈德斯坦(Ben Gerhardstein)說，「這需要透過一些教育和時間來適應」。東灣自行車(Bike East Bay)的倡議主管普林茲(Robert Prinz)表示認同，他說：「它們存在的時間越長，人們就越了解它們及它們的運作方式。」

儘管HAWK號誌可能會使駕駛人感到混亂，但自行車與行人倡導者仍支持 HAWK號誌，認為行人在使用該號誌時是容易操作的，並可在有人穿越馬路時提供高可見度的警示。格哈德斯坦說：「在種種選項中，它們是幫助人們安全穿越繁忙道路的非常重要的工具。」

紀事報報導，加州 交通局發言人巴雷拉(Edward Barrera)表示，加州交通局正更頻繁地使用HAWK號誌，因為它們是「被證實的安全對策」。該機關在給「紀事報」的聲明中表示：「HAWK號誌是有效的，也是加州交通局確保自行車行駛者和行人安全的一種方式。」

但相關倡議者表示，僅靠HAWK號誌並不能解決繁忙道路上的行人安全問題。這類號誌通常設置在寬闊、交通快速、傷亡率較高的道路上。 舊金山步行組織(Walk San Francisco)發言人林賽(Marta Lindsey)表示：「如果有安裝HAWK號誌，表明穿越那條道路是可怕且危險的，而且有更大的議題需要解決，例如街道設計。 」

舊金山目前只有三個HAWK號誌，由加州交通局安裝在國道上，一個安裝在斯洛特大道(Sloat Boulevard)，另兩個安裝在第19大道(19th Avenue)。舊金山大都會 交通局發言人加藤(Erica Kato)表示，該局更傾向安裝發展成熟的交通號誌，因為它們會向駕駛人顯示持續的紅燈，比HAWK號誌序列中的閃爍紅燈，讓行人有更多的時間穿越馬路。