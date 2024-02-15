我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

殺豬盤騙局 受害者2轉帳方式

記者劉先進╱屋崙報導
數據顯示，2023年報告中，騙子最多透過電郵聯繫。（視訊會議截圖）
數據顯示，2023年報告中，騙子最多透過電郵聯繫。（視訊會議截圖）

不法分子透過微信、臉書或Instagram等社媒加華人為好友，確立戀愛關係，再誘騙華人投資。有的華人在類似殺豬盤案件中，損失價值數十萬現金或加密貨幣

在少數族裔媒體（EMS）的騙局論壇上，聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局消費者響應和運營部代理副主任梅奧 (Maria Mayo)說，絕大多數人都報告使用銀行轉帳和加密貨幣給騙子付款，尤其是在涉及投資建議和戀愛詐騙（既殺豬盤）的欺詐案中。通過銀行轉帳支付的人，報告損失19億，而通過加密貨幣支付的人，報告損失14億。

梅奧表示，與投資相關的詐騙在報告詐騙類型中排名第四，也是消費者報告損失最多的類別。消費者因投資詐騙損失46億元，損失中位數超過7000元。自2021年以來，這一類別的損失金額也在穩步增長。

比如，消費者與一名女子聯繫。該女子承諾教他如何投資，因為他對交易一無所知，這是他的首次經歷。消費者通過銀行電匯從他的帳戶上轉走1萬元，因為他能夠提取第一筆利潤。他真的以為女子是在幫助他，他把所有的錢都託付給對方，錢財消失得無影無蹤。

騙子具體透過哪種方式與消費者聯繫？梅奧指出，2023年報告中，騙子最多透過電郵聯繫。這也是首次電郵位居聯繫方式頭名。在2022年，短訊居首位。在此之前，電話是騙子最多的聯繫方式。儘管電話不是 2023 年報告最多的聯繫方式，但通過電話與騙子聯繫的人報告的損失中位數更高，損失中位數為1480元。但總體而言，通過社交媒體實施詐騙的消費者損失最多，達14億。

冒名頂替的報告中，中位數損失在2023年達到7000元。（視訊會議截圖）
冒名頂替的報告中，中位數損失在2023年達到7000元。（視訊會議截圖）

投資 華人 貨幣

上一則

消費者去年被詐百億 小心5類詐騙

下一則

折價爭取買家 今年換車好時機

延伸閱讀

2023年 消費者被詐騙金額100億 小心5類詐騙

2023年 消費者被詐騙金額100億 小心5類詐騙
微信轉發紅包或轉帳 若有糾紛結果不一樣

微信轉發紅包或轉帳 若有糾紛結果不一樣
1​4歲女​兒保全爸爸手機出軌錄音證據 媽媽成功逼小三吐回25萬

1​4歲女​兒保全爸爸手機出軌錄音證據 媽媽成功逼小三吐回25萬
數字貨幣收入申報不可忽視 稅務局發布最新指南

數字貨幣收入申報不可忽視 稅務局發布最新指南
第一IC銀行電匯免手續費　賀農曆年特惠活動2月5至7日轉帳中國、韓國與美國境內

第一IC銀行電匯免手續費　賀農曆年特惠活動2月5至7日轉帳中國、韓國與美國境內

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

2024-02-10 01:19

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？