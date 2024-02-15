殺豬盤騙局 受害者2轉帳方式
不法分子透過微信、臉書或Instagram等社媒加華人為好友，確立戀愛關係，再誘騙華人投資。有的華人在類似殺豬盤案件中，損失價值數十萬現金或加密貨幣。
在少數族裔媒體（EMS）的騙局論壇上，聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局消費者響應和運營部代理副主任梅奧 (Maria Mayo)說，絕大多數人都報告使用銀行轉帳和加密貨幣給騙子付款，尤其是在涉及投資建議和戀愛詐騙（既殺豬盤）的欺詐案中。通過銀行轉帳支付的人，報告損失19億，而通過加密貨幣支付的人，報告損失14億。
梅奧表示，與投資相關的詐騙在報告詐騙類型中排名第四，也是消費者報告損失最多的類別。消費者因投資詐騙損失46億元，損失中位數超過7000元。自2021年以來，這一類別的損失金額也在穩步增長。
比如，消費者與一名女子聯繫。該女子承諾教他如何投資，因為他對交易一無所知，這是他的首次經歷。消費者通過銀行電匯從他的帳戶上轉走1萬元，因為他能夠提取第一筆利潤。他真的以為女子是在幫助他，他把所有的錢都託付給對方，錢財消失得無影無蹤。
騙子具體透過哪種方式與消費者聯繫？梅奧指出，2023年報告中，騙子最多透過電郵聯繫。這也是首次電郵位居聯繫方式頭名。在2022年，短訊居首位。在此之前，電話是騙子最多的聯繫方式。儘管電話不是 2023 年報告最多的聯繫方式，但通過電話與騙子聯繫的人報告的損失中位數更高，損失中位數為1480元。但總體而言，通過社交媒體實施詐騙的消費者損失最多，達14億。
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