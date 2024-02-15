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消費者去年被詐百億 小心5類詐騙

記者劉先進 ╱屋崙報導
2023年，消費者報告因各種欺詐和騙局損失100億元，這也是該類數據首次達到100億，比2022年增加10億。（會議視頻截圖）
2023年，消費者報告因各種欺詐和騙局損失100億元，這也是該類數據首次達到100億，比2022年增加10億。（會議視頻截圖）

少數族裔媒體（EMS）14日舉行論壇，名為「2023年的頂級騙局-聯邦貿易委員會解析新數據」。聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局消費者響應和運營部代理副主任梅奧 (Maria Mayo)說，2023年，消費者報告因各種欺詐和騙局損失100億元，這也是該類數據首次達到100億，比2022年增加10億。

報告最多的有五類欺詐行為。第一類是冒名頂替，即有人冒充可信實體詐騙。可以是企業、政府機構、家庭成員，甚至是戀愛對象。第二類是網上購物和負面評論，第三類是獎品抽獎和彩票機會。自2021年以來，這三種詐騙的排位一直保持不變。第四位是投資，排在第五位的是商業和工作機會詐騙。

梅奧說，所在部門負責管理和處理通過呼叫中心、線上投訴表格和數據貢獻者收到的大量消費者報告，以及維護消費者哨兵網路（Consumer Sentinel Network），該資料庫存儲收到的所有消費者報告，並提供給執法部門。2023年，消費者報告因各種欺詐和騙局損失100億元，這也是該數據首次達到100億。2022年報告的損失數據是90億。但實際上，該年收到的報告數量並沒有大幅增加。每四位報告的消費者中，就有一位損失了錢財，每位消費者因欺詐導致的損失中位數為500元。

冒名頂替詐騙包括五個子類別：商業冒名頂替者、政府冒名頂替者、戀愛詐騙、技術支持詐騙和親友冒名頂替者。與其他類型的冒名頂替騙局相比，人們報告遇到的商業冒名頂替騙局更多。在過去三年，聯貿會看到這種特殊騙局造成的損失金額在穩步上升，2023年報告的損失金額達到驚人的7.52 億。

比如，有消費者收到一個看似銀行的警報，稱其銀行帳戶有欺詐活動，並給了一個電話號碼讓其撥打。消費者致電後，被轉接給一名「法警」，因為帳戶有欺詐活動，消費者相信法警身分。騙子讓消費者在政府網站上搜索他的名字，以核實身分。然後，假冒的法警告訴消費者，由於洗錢計畫，消費者的資金處於危險之中。消費者就從個人支票儲蓄帳戶中提取資金，轉移到法警為保護資金而設置的安全加密錢包中，錢財就此不翼而飛。

政府冒名詐騙，是報告第二多的冒名詐騙類型。2023年聯貿會冒名頂替者的損失急劇上升，損失中位數為7000元，而2019年的損失中位數為3000元。

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