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汽車竊案減少 專家：不全是政府作為

編譯林思牧╱綜合報導
經過警方緊密協調執法方式，舊金山破窗盜竊事件已大幅減少。（美聯社）
經過警方緊密協調執法方式，舊金山破窗盜竊事件已大幅減少。（美聯社）

舊金山的打破車窗行竊事件大幅減少，市警檢三方密切合作的方式似乎奏效。民眾提高警覺的預防措施應該也有幫助。但治安專家提醒，如果不紓解歹徒犯案的根本原因，執法一鬆懈問題又會重起。

舊金山近年來治安大壞深受居民詬病，Fillmore區的阿拉莫廣場(Alamo Square)更是打破車窗行竊最猖獗的地點之一。為了減輕這種犯罪，地檢長謝安宜與市警局長史考特(Bill Scott)去年8月在藝術宮(Palace of Fine Arts)前舉行聯合記者會，宣布加強打擊的行動。

美術宮也是這類事件最多的地區，主要對象是觀光客。9月1日至11月26日，舊金山有3399件這類犯罪，比起2022年同時段的6703件少了將近一半。有些居民認為，雖然少了一半，但每天平均仍有40件，豈是文明社會應有的現象？

去年12月一共有924件，比11月的818件稍多，但比起2022年的2040件少了一半多。今年1月至28日為止有753件，比去年同時段的1746件少掉57%。

市警局發言人瑟諾夫斯基(Evan Sernoffsky)指出，這是相當複雜的合作。市長宣告嚴加打擊這類犯罪，警察派出制服與便衣警探追蹤逮捕嫌犯，地檢處積極懲治犯罪者，終於讓這類犯罪明顯下跌。

市長布里德對這項進展相當欣慰。她表示，本月又會有一批警校生畢業，市警局會多出生力軍。另外，市區各處將增設400架自動車牌閱讀機(automated license plate readers)，報失車輛和作案嫌疑車會很容易被發覺，警方勢必如虎添翼。

喬治亞州大的犯罪懲處系教授強森(Thaddeus Johnson)指出，從數字上看情況有改善，但未必都是政府的作為。車主自己加裝車內監視錄像器、不把東西放在盜賊可看到的地方，都可以讓事件減少。另外，把慣犯關進監獄不見得就有長期的效果，如果不把貧困、無就業技能等的根本原因解決，自然會有新一代的小偷取代被關起來的人。

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