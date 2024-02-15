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高管偷公司電腦賣錢 員工:難理解

記者王子涵╱舊金山報導
科技公司高管偷公家電腦獲利53萬元。（本報檔案照）
科技公司高管偷公家電腦獲利53萬元。（本報檔案照）

來自灣區利佛摩的49歲雇員哈爾沃森（Andrew Halvorsen）1月29日在聯邦法庭認罪，承認他從所在公司盜竊總價值為53.58萬元的蘋果MacBook電腦。

哈爾沃森在一家總部位於紅木城的科技公司中，擔任信息技術高級總監一職。利用職務之便，他訂購了新的MacBook電腦供公司使用，然後將其出售套現。其認罪協議在10月簽署，並於29日提交給加州東區法院。在法庭文件中，該公司被描述為一家從事雲端機器數據分析的公司。

根據認罪文件，從2019年11月到2023年5月，哈爾沃森至少向1名未公開姓名的同謀出手141台價格昂貴的電腦，並通常在停車場進行交易。該同謀又將保持原包裝的電腦出售給其他買家。

華人科技從業者高先生聽聞案件後表示十分不解，因在灣區科技公司任職的高管一般薪資都要超過25萬元一年。除非犯罪嫌疑人家裡遇到急需用錢的事，不然選擇鋌而走險盜竊公物，而且是極容易被追蹤到的電腦，是根本說不通的。

高先生分享，職場公物盜竊行為十分普遍，小到一支圓珠筆、鼠標，到電腦、商業信息等。這需要公司實施合理並嚴格的監管制度。一般科技公司會對電腦進行序列號備案，並加裝管理員系統保護信息和財產安全。在這起案件中，所有電腦在未拆封的情況下就被賣，哈爾沃森可能在採購價格和數目上動了手腳，從而躲避開公司內部的監查。

哈爾沃森將於4月15日因共謀跨州運輸贓物罪被審判，最高刑罰包括五年監禁和25萬元的罰款，以及賠償令。

加州東區聯邦檢察官辦公室表示，此案是由國稅局刑事調查小組和聯邦調查局共同參與調查。

科技公司高管偷公家電腦獲利53萬元。（本報檔案照 ）
科技公司高管偷公家電腦獲利53萬元。（本報檔案照 ）

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