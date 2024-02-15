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科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

編譯組／綜合報導
聖荷西思科周三證實裁員5%，約4000多人。 （美聯社）
聖荷西思科周三證實裁員5%，約4000多人。 （美聯社）

有線電視新聞網（CNN）報導，科技公司思科（Cisco）周三（14日）宣布，作為全公司重組的一部分，計畫裁員5%，達數千人，加入了最近幾個月宣布裁員的眾多科技公司的行列。

這家網絡硬體和軟體製造商周三表示，它計畫將重點轉向 「關鍵優先領域」，如人工智慧

思科首席執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在公司第二季度財報中表示：「我們將繼續根據未來的增長機會調整投資。我們的創新處於日益緊密的生態系統的中心，並將在客戶採用人工智慧，以及確保其組織安全過程中發揮關鍵作用。」

根據思科最新的年度報告，該公司擁有近8萬5000名員工，這意味著將有超過4000名員工可能受到裁員的影響。

思科表示，裁員將從今年開始並持續到明年，並稱員工的遣散費和其他解雇福利將使公司總共損失近8億元。

該公司在收入下降的情況下，已將重點轉向蓬勃發展的人工智慧產業。去年，該公司宣布將收購機器學習和網絡安全公司Splunk，交易價值達280億元。

思科在九月宣布該交易的新聞稿中說：「這兩家創新型領先企業的結合，使它們在人工智慧時代的安全性和可觀察性方面處於領先地位。」

本周三，思科還宣布其第二財季收入同比下降6%，每股收益同期下降3%。

思科的裁員正值科技行業裁員潮一浪高過一浪，而這些公司在人工智慧領域已投入了數十億元。谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、PayPal 和 Duolingo 最近都宣布裁員。根據 Layoffs.fyi 編制的數據，自2024年開始以來，總共有3萬4000多名科技員工被裁員。

裁員 人工智慧 投資

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