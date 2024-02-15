好市多Westgate West展店 居民反對

好市多計畫中的Westgate West購物中心新店渲染圖。（取自聖荷西市府網站）

據聖荷西 焦點報(San Jose Spotlight)報導，圍繞在Westgate West新開一家好市多 （Costco）的爭論自2021年以來一直持續到現在。當地居民反對這一想法，他們擔心開店會帶來交通擁堵，會給學生們造成道路安全隱患。另外新店規模龐大，不僅擾民而且超出需求，尤其是附近已經有四家好市多的情況下。

好市多計畫將新店開在Prospect高中對面的Westgate West購物中心，就在學生們放學後聚集的十字路口附近。項目佔地約9.7畝，建築面積將超過16萬5000平方呎，高40呎。根據環境影響報告草案估計，新店每天將有1萬1000輛汽車出行。

在附近住了10年的格林利（Janelle Greenlee）是Prospect高中一名學生的母親，她擔心交通量的增加和學生放學後穿過主要十字路口的情況。 「這所學校的每個學生，無論他們需要去哪裡，都應該有一條安全的步行和騎自行車路線。」

據好市多網站稱，該店將為聖荷西帶來250至300個就業 機會。而距離擬議地點15至20分鐘車程內已有四家好市多店，包括阿爾馬登、桑尼維爾、聖他克拉拉和大橡樹店。

如果好市多新店獲得市政府批准，Goodwill商店、Ethan Allen家具公司、Bikram Yoga San Jose以及之前Smart & Final和Orchard Supply Hardware所在的建築都將被拆除。好市多稱，該項目將是美國第一個設有屋頂停車場的門店，還會包括一個輪胎中心。此外，停車場的部分空間將重新配置，以封閉Graves Avenue住宅對面的車道。

草根社區組織「Save West Valley!」聯合創始人怕利格（Marc Pawliger）在Country Lane社區生活了約 25年，並且是20年的好市多會員。他並不反對社區開發，但認為專案太大了：「當我看到有人進來基本上是想通過做事來盈利，而不是關注社區的需求時，我會感到擔憂。」

環境影響草案也在同一地塊上提供了另一種布局，使好市多遠離東邊的住宅。根據該計畫，建築物的佔地面積仍然相同，但將位於Lawrence Expressway沿線。 不過，這個計畫可能會影響進入好市多顧客的車輛和送貨卡車，造成排隊現象。

聖荷西市規畫委員會和市議會預計將在今年春天或夏天對該開發案進行投票。該項目仍需完成環境影響報告，居民可以在2月20日下午5時前對去年12月發布的環境影響草案提出意見。

聖荷西市規畫、建築和法規執行部門發言人維斯林（Cheryl Wessling）表示，無論是好市多項目，還是任何需要傾聽社區意見的項目，都有很大的空間考量、增添、或修改。