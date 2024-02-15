聖馬刁縣宣布 孤獨為公共危機

聖馬刁縣議會通過一項決議，宣布孤獨為公共健康危機。（美聯社）

據SFGATE報導，聖馬刁縣議會日前通過一項決議，宣布孤獨為公共健康危機。這使聖馬刁縣成為全國第一個宣布孤獨為公共健康危機的縣。

近年來，人們越來越意識到孤獨的負面影響。根據舊金山加大（UCSF）的一項研究，社會隔離（social isolation）與較高的死亡率有關。今年 5 月，聯邦公共衛生署長莫西（Dr. Vivek Murthy）發布了一份建議書，宣布社會隔離會增加過早死亡的風險，其程度不亞於 每天吸菸多達 15 支。保險公司 Cigna 的一項研究發現，60% 以上的美國人是孤獨的。

聖馬刁縣議會副主席賈力輝（David Canepa）敦促加州 設立一個類似於英國和日本 的 「孤獨部長 」（minister of loneliness）職位，他告訴 SFGATE，該決議是經過七個月的規畫和數據調查後得出的。

在聖馬刁縣 2022 年的健康和生活質量調查（Health and Quality of Life Survey）中，45.2% 的受訪者表示在與孤立或孤獨作鬥爭；根據該縣 2023 年的社區健康需求評估，這一比例高於 2018 年的 32.7%。

「COVID真的把我們搞得一團糟，」賈力輝告訴SFGATE，「它著實打亂了我們的思維方式和做事方法。」

他說，通過宣布孤獨是公共健康危機，希望能在全縣範圍內提高人們的意識，並啟動解決這一問題的最終計畫和基礎設施改革。

賈力輝說：「我們要做的就是確保人們之間的聯繫，我們需要制定相關政策。」

賈力輝說，這些政策可能包括發展支持人與人之間聯繫的基礎設施，如更多的步行區，以及利用社交媒體廣告將人們與人際團體和俱樂部聯繫起來。他希望將這些工作的重點放在不同年齡段的人群上，尤其是 16 至 24 歲的人群，因為他們使用社交媒體的頻率更高。

該縣還將繼續實施世界衛生組織的 「老年友好城市框架」（Age-Friendly Cities Framework），將老年公民與支持網絡和社區活動聯繫起來。

他說，在提出這項決議的同時，他的辦公室還致信州長紐森 ，請求州政府成立一個孤獨辦公室（Office of Loneliness），以解決本州的孤獨問題。在英國和日本，類似的辦公室已經建立了網絡和項目，利用社交媒體和地方組織來提高人們對這一問題的認識。

賈力輝說：「在我的生活中，也曾有過感到糟糕和無助的時候。我們要做的就是鼓勵人們，讓他們知道自己並不孤單。」