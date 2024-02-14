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灣谷中文學校新春聯歡 500人熱情參與嗨翻

記者徐蓓蓓／聖拉蒙報導
灣谷中文學校新春聯歡，全校師生、家長、貴賓約五百人出席。（受訪者提供）
灣谷中文學校新春聯歡，全校師生、家長、貴賓約五百人出席。（受訪者提供）

座落於東灣聖拉蒙的灣谷中文學校，選在大年初一的好日子舉辦龍年新春聯歡。學校義工幹部和家長，在校長李娜亞的帶領下，一大早就趕到會場，在短短兩個小時內，迅速將中學大禮堂妝點布置成喜氣洋洋的農曆新年慶祝會場。

李娜亞說：「從打氣串起氣派的汽球拱門，到爬高梯架設兩面巨幅背景布幕，貼春聯，燈光控制等等，每一個小細節，都是灣谷幹部和義工家長捲起衣袖，無私奉獻支援的成果。灣谷大家庭的每一個成員，從大人到小孩，大家都為這次的新春聯歡認真投入，太令人感動了！」

下午的開場節目，由「禪龍功夫學院」于振龍師父所帶領的應景舞龍表演。緊接著，灣谷中文學校舞獅隊隊長林立祥帶領的「灣谷助教舞獅隊」也上場，舞龍又舞獅，精采的文化表演，讓學生一次看個夠。「曉佩民俗舞蹈」也帶來功夫傘、傣族舞蹈，讓學生領略中華文化之美。

灣谷十四個班級的熱血老師，各個使出渾身解數，帶領全校兩百多名學生，表演各式節目，包括歌舞、朗誦、原住民創作舞蹈、繞口令、漢服走秀、彩帶舞、帶動跳等等。灣谷老師不但精心設計節目，還特別配合學校的新春聯歡活動，為學生訂做客製化的表演服裝，甚至還有家長親手縫製每一件表演服飾，老師和家長同心協力，用心良苦，讓表演更具可看性，更展現了灣谷上下一心團結的校風。

金山灣區僑教中心莊雅淑主任恭喜灣谷建校22年興學有成，也恭喜由李娜亞校長帶領的新行政團隊，努力辦學，用心發揚中華文化，將灣谷經營得有聲有色。

獲獎學生與貴賓合影。（受訪者提供）
獲獎學生與貴賓合影。（受訪者提供）

丹維爾市長史達普（karen Stepper），副市長方大（維Dave Fong），市議員史東（Robert Storer）、安瑞（Newell Arnerich），聖拉蒙學區主席布瑞 （Laura Bratt），副主席克拉克（Shelley Clark）也出席相挺。史達普特別致贈賀狀，表揚灣谷中文學校作育英才，也為地方創造珍貴的文化資產。

李娜亞目前是北加州中文學校聯合會副會長。許多前會長也特地趕到捧場，還提供六個現金大紅包，提供灣谷新春現場抽獎，讓學生驚喜連連。

灣谷學生表演。（受訪者提供）
灣谷學生表演。（受訪者提供）
灣谷學生表演。 （受訪者提供）
灣谷學生表演。 （受訪者提供）

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