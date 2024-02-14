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費利蒙中校新春聯歡 師生表演慶祝龍年

記者江碩涵／佛利蒙報導
佛利蒙市長高敘加、南灣僑教中心主任莊雅淑及與會來賓和學生合影。(Tim Chang提供)
佛利蒙市長高敘加、南灣僑教中心主任莊雅淑及與會來賓和學生合影。(Tim Chang提供)

灣區經歷幾天暴風雨後，迎來風和日麗的好日子。費利蒙中文學校10日在佛利蒙 Irvington High School禮堂舉行新春聯歡會。當天是農曆年的甲辰龍年大年初一，數百名師生家長歡聚一堂，許多師生家長穿著傳統中國喜慶服飾喜迎龍年新春的到來。

聯歡會會場由學校家長與義工們布置，大紅春聯高掛在兩側，吉祥如意和靈動的龍形圖案在舞台的正中，周圍的牆面也貼滿新春福字與裝飾，會場充滿過年氣氛。

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽、金山灣區文教中心主任莊雅淑、北加州中文學校聯合會長單聖玲等出席，並致詞給全校師生新春祝福、龍年大吉，祝費利蒙中文學校校務日增，持續傳承中華文化，也期盼學生在學習中文成績上更加努力獲得佳績。

費利蒙中文學校校長施郁瑞致詞表示，感謝市長、副市長等社區領袖努力下，讓佛利蒙成為一個美麗安全的都市，費利蒙中文學校幸運地在此設立學校、安居樂業，感謝前校長們過去為學校建立制度，老師熱心教學與義工們熱心出力，讓學校提供了良好的環境給學生學習中文。

新春表演節目內容豐富多元，由學校高中學生穿著傳統唐裝擔任主持人，使用流利的中文介紹每個表演節目。扯鈴班率先表演、精湛演出，學生藉由拋、接等動作，變化出多種花樣，獲得在場人士的掌聲。

另有老師合唱、大小朋友表演龍年快樂學中文朗讀、成語接龍、慶新年歌唱表演、迎龍年話劇、新年頌繞口令及勁歌熱舞等表演節目，節目全由師生共同策畫表演，中場時間並進行對各項學術比賽第一名頒獎，嘉勉學生們的努力。

家長表示，新春活動中看到孩子學中文成果，體驗過年氛圍，感到十分開心，三小時慶賀新年活動，也加深了學生們對中華文化的感受與了解。

佛利蒙市長高敘加(左2)致贈龍年賀狀給費利蒙中文學校，由費利蒙中文學校校長施郁瑞...
佛利蒙市長高敘加(左2)致贈龍年賀狀給費利蒙中文學校，由費利蒙中文學校校長施郁瑞(左3)代表接受。(Tim Chang提供)

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