東灣小學教師訓練機構 突遭學區解雇

東灣小學訓練教師機構突遭解雇。（電視新聞截圖）

東灣的海沃聯合學區 (Hayward USD)葛拉斯布魯克小學(Glassbrook Elementary)所聘用的教師訓練公司12日(周一)突然被學區解雇，一名老師被處以停職留薪的處分，一名學區官員被開案調查，由於內情沒有完全公開，外界無法確知究竟發生了什麼事，許多情節還待釐清。

葛拉斯布魯克小學的學生80%以上是拉丁裔，三分之二是初學英文者。由於學生的英數成績極差，學區在兩年多前斥資25萬元，簽約雇請「覺醒幼兒園」(Woke Kindergarten)公司來訓練這裡的老師，希望增進學生的學習成果。

舊金山紀事報本月稍早刊出一篇報導，讓外界知道這家公司的指導方針，它是用對抗白人至上主義(confront white supremacy)、阻斷種族歧視 與壓迫(disrupt racism and oppression)的心態，移除少數族裔的學習障礙，藉此增進這些弱勢學生的學習成績。

但是兩年之後的去年春季，學測的結果卻顯示，不到8%的學生英文及格、不到4%的學生數學及格，是學校歷史上的新低。這篇報導引發社區震撼。8日(周四)那天學區與學校教職員開會，據稱會場氣氛十分火爆。會後學區將嚴厲批評該專案的老師克拉文尼利(Tiger Craven-Neeley)放行政假，但沒有說明具體理由，只說是因為「非專業行為」(unprofessional conduct)。

克拉文尼利接受訪問時指出，覺醒幼兒園的創始人葛洛斯(Akiea Gross)似乎在倡導一個無政府的混亂社會，要老師告訴學生，警察、幣制和地主都是邪惡的象徵。據稱一名學區官員在會中，對某位職員說了極有冒犯性的言詞而被開案調查。

在以色列 出兵巴勒斯坦以後，葛洛斯在社群媒體上發布極端反以色列的言詞，他說他相信以色列根本就沒有權利存在，美國也沒有權利存在，每個殖民政府用種族滅絕的方式殺害原住民來奪取土地的，都沒有存在的權利。

學區官員指出，雖然與覺醒幼兒園的合約終止，但過去將近三年的方向仍將繼續，也就是反種族歧視的教學、多種語言教學、語文能力與數學能力的加強等。