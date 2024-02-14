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聖馬刁2童慘死浴室 2成人遭槍擊亡

記者王子涵╱舊金山報導
聖馬刁兩兒童慘死浴室，兩成人也死於槍擊，圖為案發民宅。（取自Redfin網站）
聖馬刁兩兒童慘死浴室，兩成人也死於槍擊，圖為案發民宅。（取自Redfin網站）

聖馬刁警方12日早晨在位於Sugarloaf社區的一處民宅中，發現一名成年男性、一名成年女性、兩名兒童在房屋浴室中已無生命體徵。警方在13日宣布，兩成年人受致命槍傷死亡，兒童的死因仍在調查中。

警局發言人蘇拉特（Jerami Surratt）表示，警方在接到報案後，於12日周一早9時15分到達Alameda de las Pulgas街4100號，警員在現場發現四名死者。

「不幸的是，兩名兒童在浴室內被發現死亡。」蘇拉特在聲明中表示，「其死因仍在調查中，男性和女性死者也在浴室內因槍傷死去。」

警方在現場還發現一把9毫米手槍，和一把裝滿子彈的彈匣。警方在正式通知死者親屬前，並未公布四位死者的信息。

蘇拉特表示，警員達到後，並未發現門窗敞開或被強力闖入的痕跡。死者屍體在警方進入房屋內部後被迅速發現。

警方將該案件定義為「獨立事件」，稱公眾無需為其恐慌，而當地居民仍感到十分震驚。

根據房產公開信息顯示，事發民宅最近一次買賣記錄在2020年9月14日，共佔地2250平方呎，共有3個衛生間。

位於事發民宅附近的教堂牧師霍恩貝克（Jennifer Hornbeck）表示，當鄰居得到消息後，都感到十分悲痛，為死者及其親友祈禱。教堂將在14日保持開放，以供居民祈禱。

當地居民加勞拉（Aaron Galaura）表示，他經常遛狗路過事發民宅。他在當地社區居住有三年，從未聽說有類似事件發生。

事發區域在13日被封鎖數個小時，警方稱案件正在調查。

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