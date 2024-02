市政中心免費音樂會 富爾頓廣場表演

音樂組合The Season of Us在富爾頓廣場表演。(記者楊逸辰╱攝影)

由Illuminate公司製作的免費音樂會系列「市政中心音樂帶」(Civic Center Soundtrack),13日在舊金山主圖書館 和亞洲藝術博物館 之間的富爾頓廣場(Fulton Plaza)拉開帷幕。三個音樂組合The Season of Us,Donovan Plant和Rebecca Chapa進行了表演。

這個為期六個月的音樂會系列是市政府和社區機構為活躍富爾頓廣場所做的更大努力的一部分。 Illuminate將於二月底安裝藝術家諾威(Jeremy Novy)創作的大型錦鯉壁畫。今年春天晚些時候,藝術家胡博爾(Josh Huber)設計的可編程LED裝置將懸掛在亞洲藝術博物館和主圖書館屋頂廣場上方。

市政中心音樂帶系列,是在構成市政中心區域的三個相鄰聚集空間(市政中心廣場、富爾頓廣場和聯合國 廣場)舉辦的活動、藝術裝置和遊戲設施的一部分。

主辦單位表示,本次活動新增加的文藝內容還包括:聯合國廣場的西洋棋、西洋跳棋、乒乓球等系列中增添了兩個新的沙包板和三個新的球桌。藝術家加德肯 (Charles Gadeken)在聯合國廣場的發光裝置「纏繞草地」(Entwined Meadow),九個灌木雕塑分別由數百個不同高度的LED燈組成,提供不斷變化的顏色和圖案的互動體驗。

此外,灣區滑冰節將於18日在聯合國滑板廣場舉行。這項免費、全年齡段的活動將於上午11時30分至中午12時30提供滑板課程,並配備由輪滑組織Skate Like a Girl 提供的裝備。課程結束後將進行公開滑板課程、特技比賽。