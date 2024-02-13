我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

專偷名貴自行車 聖荷西大盜銷贓墨國

記者劉先進／舊金山報導
舊金山警局調查的入室盜竊案件，引發針對涉及盜竊自行車並在墨西哥轉售的跨國調查。圖為警方在華埠參加活動。（記者劉先進／攝影）
舊金山警局調查的入室盜竊案件，引發針對涉及盜竊自行車並在墨西哥轉售的跨國調查。圖為警方在華埠參加活動。（記者劉先進／攝影）

舊金山警局調查的入室盜竊案件，引發針對涉及盜竊自行車並在墨西哥轉售的跨國調查。聯邦大陪審團本周起訴灣區聖荷西居民羅梅羅（Victoriano Romero），指控他陰謀從灣區居民手中竊取價值最高9000元的高端自行車，並將這些自行車運往墨西哥轉售。

根據1月底提交並於本周解封的起訴書，現年53歲、來自聖荷西的羅梅羅參與了一項複雜的國際銷贓行動，包括在夜間入室盜竊時從舊金山和紅木城的居民家中偷盜價值數千元的自行車，然後運往墨西哥哈利斯科州（Jalisco）轉售。

起訴書稱，羅梅羅在聖荷西擁有一家汽車修理廠。他在那裡接收被盜自行車，對其拍照、拆卸、包裝後交付，然後將其運送給墨西哥的一名同謀。羅梅羅將這些照片發送給同謀，後者利用這些照片在網上做廣告出售自行車。此外，起訴書還指控羅梅羅從國際自行車銷贓計畫中獲得利潤。

起訴書中描述說，從2020年4月至2021年4月期間，被盜九輛自行車，價值從3000元到9000元不等，包括著名的製造商，如Serotta Titanium自行車、Bulls Grinder Evo自行車和 Cervelo C3 Carbon自行車。

起訴書還描述了羅梅羅被指控的同謀，參與該計畫的更多細節。例如這名未被起訴的同謀，使用虛擬專用網路（VPN）在臉書Facebook銷售頁面上張貼被盜自行車的照片。這樣只有墨西哥的人才能看到這些自行車在出售。此外，起訴書還描述了該同謀，如何在出售自行車之前在墨西哥重新組裝自行車，並保留了一個列有自行車銷售利潤的帳簿。

2021年4月，舊金山警方對羅梅爾在聖荷西的公司發出搜查令，發現其中一輛被盜自行車已被拆解，準備運往墨西哥哈利斯科州。這輛自行車已物歸原主。羅梅羅已在聯邦法庭過堂，並被保釋。將於4月10日再次出庭。

墨西哥 聖荷西 舊金山

上一則

聖荷西中文學校 50周年校慶喜迎龍年

下一則

49人惜敗 台裔鐵粉倡支持在地球隊

延伸閱讀

馬漢全家學中文 向聖荷西市民拜年

馬漢全家學中文 向聖荷西市民拜年
聖荷西市長馬漢全家學中文 向市民新春拜年

聖荷西市長馬漢全家學中文 向市民新春拜年
聖荷西Pacific Rim I & II 商塲喜迎龍年新春2月17日（周六）下午3時特邀龍舞獅團到場迎財納福迎好運歡迎灣區各界踴躍參加

聖荷西Pacific Rim I & II 商塲喜迎龍年新春2月17日（周六）下午3時特邀龍舞獅團到場迎財納福迎好運歡迎灣區各界踴躍參加
佛利蒙1社區房價 灣區漲最快

佛利蒙1社區房價 灣區漲最快
聖荷西甜甜圈店主被控製造販賣「粉紅色可卡因」

聖荷西甜甜圈店主被控製造販賣「粉紅色可卡因」

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42
谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

2024-02-10 01:19

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」