專偷名貴自行車 聖荷西大盜銷贓墨國

舊金山警局調查的入室盜竊案件，引發針對涉及盜竊自行車並在墨西哥轉售的跨國調查。圖為警方在華埠參加活動。（記者劉先進／攝影）

舊金山 警局調查的入室盜竊案件，引發針對涉及盜竊自行車並在墨西哥 轉售的跨國調查。聯邦大陪審團本周起訴灣區聖荷西 居民羅梅羅（Victoriano Romero），指控他陰謀從灣區居民手中竊取價值最高9000元的高端自行車，並將這些自行車運往墨西哥轉售。

根據1月底提交並於本周解封的起訴書，現年53歲、來自聖荷西的羅梅羅參與了一項複雜的國際銷贓行動，包括在夜間入室盜竊時從舊金山和紅木城的居民家中偷盜價值數千元的自行車，然後運往墨西哥哈利斯科州（Jalisco）轉售。

起訴書稱，羅梅羅在聖荷西擁有一家汽車修理廠。他在那裡接收被盜自行車，對其拍照、拆卸、包裝後交付，然後將其運送給墨西哥的一名同謀。羅梅羅將這些照片發送給同謀，後者利用這些照片在網上做廣告出售自行車。此外，起訴書還指控羅梅羅從國際自行車銷贓計畫中獲得利潤。

起訴書中描述說，從2020年4月至2021年4月期間，被盜九輛自行車，價值從3000元到9000元不等，包括著名的製造商，如Serotta Titanium自行車、Bulls Grinder Evo自行車和 Cervelo C3 Carbon自行車。

起訴書還描述了羅梅羅被指控的同謀，參與該計畫的更多細節。例如這名未被起訴的同謀，使用虛擬專用網路（VPN）在臉書Facebook銷售頁面上張貼被盜自行車的照片。這樣只有墨西哥的人才能看到這些自行車在出售。此外，起訴書還描述了該同謀，如何在出售自行車之前在墨西哥重新組裝自行車，並保留了一個列有自行車銷售利潤的帳簿。

2021年4月，舊金山警方對羅梅爾在聖荷西的公司發出搜查令，發現其中一輛被盜自行車已被拆解，準備運往墨西哥哈利斯科州。這輛自行車已物歸原主。羅梅羅已在聯邦法庭過堂，並被保釋。將於4月10日再次出庭。