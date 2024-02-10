暴風雪助攻 加州高山積雪恢復平均

近日的風暴已使太浩湖高山積雪接近今冬的平均水平。（美聯社）

根據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導， 最近幾天儘管舊金山和加州 部分地區遭受暴雨侵襲，洪水 泛濫，電力中斷，但暴風雪也帶來了一絲曙光，那就是加州高山積雪已接近今冬平均水平。

本季最初幾個月降雪量低於平均水平，使得這一最新情況尤其令人欣喜。隨著近期降水量的增加，積雪量已達到平均水平的四分之三左右。

今年冬天出現了聖嬰（El Niño）天氣模式，其特點是赤道太平洋的海水溫度高於平均水平。這可能導致溫暖潮濕的風暴從太平洋向東席捲全國。

雖然聖嬰現象通常與全國的降水量和降雪量增加有關，但實際情況卻更加微妙。歷史數據顯示，在聖嬰現象發生的年份，並不能保證一定會有大量降雪，在過去的聖嬰季節中，只有一半左右積雪量高於平均水平。

降雪量從10月到12月連續數月稀少，到1月則明顯增多，這種快速轉變凸顯了加州冬季降水的不穩定性。不過，與一個多月前加州降雪量僅為平均值的四分之一相比，其恢復也來得尤其迅速。

加州最新積雪數據為：全州： 平均值的 73%（4 月1日平均值的49%），中部山區：平均值的 73%（4月1日平均值的49%），北部山區：平均值的 78%（4月1日平均值的52%），南部山區：平均值的 68%（4月1日平均值的45%）。

最近的天氣預報暗示天氣模式將發生變化，給加州帶來更冷的氣溫，並進一步提高了加州山區降雪的可能性。這種變化與被稱為北極振盪（Arctic oscillation）和極地渦旋（polar vortex）的大氣行為有關，它們會影響整個北美地區的天氣模式。

至於聖嬰模式的現狀，氣候預報中心（Climate Prediction Center）的最新報告強調它將持續存在，整個太平洋地區的海面溫度持續高於平均水平，這表明它將在不久的將來繼續產生影響。

不過，預計到2024年中期，聖嬰模式將讓位於較為中性的模式，然後轉為通常較為乾燥的反聖嬰（La Niña）天氣模式，其原因是赤道太平洋的海洋溫度低於平均水平。據預測，在不久的將來，舊金山人可以期待2月10日後雨過天晴，但他們應該做好準備，迎接下周末雨水的回歸。