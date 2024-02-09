州長紐森增派檢察官 東灣華人歡迎

官善貞說，歡迎州長紐森和檢察長邦塔提供協助，以提高阿縣起訴因公路巡警在屋崙和阿縣增派人員而產生的任何其他案件的能力。（記者劉先進／攝影）

決定派遣120個州公路巡警(CHP)到屋崙 和東灣打擊暴力犯罪的兩天後，州長紐森 8日表示，將部署州司法廳檢察官和州國民兵的檢察官，與阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）合作，加強對屋崙、阿縣、東灣地區涉及暴力犯罪、嚴重毒品犯罪和包括零售盜竊和汽車盜竊財產犯罪嫌犯的起訴能力。

東灣華人社區對此表示歡迎，也有人認為此舉是委婉批評處於罷免 風波中的官善貞縱容犯罪、打擊犯罪不力。反對方則表示，這是資源調撥的增援，此前加州也調配檢察官資源到金山，不能因為此舉就推導出官善貞縱容犯罪、州長委婉批評。

州長紐森、州檢察長邦塔（Rob Bonta）和官善貞表示，州長辦公室、州司法廳、州國民兵 (CalGuard)、公路巡邏隊和阿縣地檢處之間的新合作關係，將加強檢察官和資源部署，提高屋崙和東灣的執法能力，合作重點是加大對暴力罪犯起訴力度，以及對嚴重毒品犯罪和財產犯罪的起訴力度。

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林說，不少人反映，有犯罪嫌犯被警方抓獲，很快釋放。這在法律上不公平，沒有保護好市民。在屋崙犯罪飆升的情況下，很歡迎增派檢察官到屋崙加強起訴。希望在法律允許範圍內，針對不法分子的懲罰達到最高級。「這次增派檢察官，不知道是否因為阿縣地檢官的案件積累太多，又或其辦事能力要加強。作為市民，希望針對犯罪嫌疑人的起訴、量刑達到最高，以儆效尤。」

積極參與罷免官善貞的華人George Wu表示，此舉表明，州長紐森委婉發出信號，對阿縣地檢長官善貞的工作不滿意。在官善貞治下，鼓勵和縱容犯罪，犯罪像癌症一樣擴散到屋崙周邊佛利蒙等地區。官善貞等人需要思考，為何只給屋崙和阿縣增派檢察官，說明當地治安惡化，執政者不作為。「官善貞曾推脫說，因為種族歧視，有人發起罷免，實則參與罷免的有非裔，理由站不住腳。另外，會有人說，在她上任前犯罪就在飆升。但是，即使前任地檢長有歷史遺留問題，犯罪上升，為什麼不能踩剎車遏止，而是加油門導致惡化？」

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，支持州長的新舉措。但屋崙並非首個接受檢察官資源的城市，有舊金山的先例，說明類似試點項目，哪裡資源不夠，就增援哪裡，不能以此批評阿縣地檢長做得不夠。

紐森說，逮捕是不夠的。正義要求對犯罪嫌疑人進行適當的起訴。無論是汽車盜竊還是劫車，無論是謀殺未遂還是販賣芬太尼，都須利用法律的全部和適當的力量追究個人的罪責。