矽谷極端天氣導致大停電 居民應對出奇招

Weather Radio的照明燈可以應急，也可以手搖蓄電。（記者徐蓓蓓／攝影）

最近極端天氣導致南灣地區大面積停電斷網，居民無奈只能出門去飯店覓食，或是帶上全家老小住酒店，豈料飯店大排長龍，酒店價格翻倍，不少居民選擇在家用新奇方法應對。

南灣年代久遠的老房子很多都有壁爐，但一般家庭裡現在都是擺設。這次大停電，有家庭從家得寶（Home Depot)買來木柴，打開古早壁爐用了起來。一舉解決照明和取暖兩大難題。

停電之後，蠟燭成了緊俏貨。華人超市 貨源充足，雖然平日都是上供用的紅蠟燭，陳列在冥幣旁邊，關鍵時候可以幫大忙。也有拿出平時的香薰蠟燭來應急的。雖然照明能力有限，但令人心情愉悅。

有居民表示，遇到這種情況，自己一直使用外出露營的裝備應對。一停電，照明燈和卡式氣罐爐子就派上用場。簡單對付一頓晚飯，馬上就有居家露營地感覺。

有家庭沒有上述物資，從地震 應急包裡拿出Weather Radio上的應急燈來應付。雖然平日忘記充電，好在還能裝上電池來用。實在沒電了，也可以手搖手柄來發電。

停電對有小嬰兒的家庭影響最大。因為現在寶寶奶瓶消毒機、沖奶機和溫奶器之類都要用到電。目前氣溫對嬰兒來說也太低。拖著小嬰兒去住旅館不方便。經歷了去年冬天的大停電之後，灣區 一些有小嬰兒的家庭就購買了家庭式發電機來應對。