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陳立人涉殺妻案第5次提審仍未出庭 辯方律師：很不尋常

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓／攝影）
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉縣法院5日舉行陳立人涉嫌殺妻案第五次提審，但是陳嫌依然未到現場。法官在與控辯雙方交換意見之後，宣布9日(周五)再次提審。辯方律師在場外接受採訪，證實他已經與陳立人面談過兩次。

庭審現場依然有不少華人和媒體早早到場，期待陳立人現身。在進行完下午第一個案件的提審之後，陳立人的辯護律師施羅德（Wesley Schroeder）現身。他來到坐在法庭內的本案檢查官嘉德伯格（Michael Gadeberg）身邊耳語。兩人交談了幾分鐘後，法官宣布提審陳立人。施羅德隨即當庭表示，嫌犯今天無法到場。

隨後施羅德和嘉德伯格來到法官面前，三人交換意見大約五分鐘之久後，法官宣布，延後至9日再次提審。之後施羅德在場外接受了記者採訪。

施羅德證實，自己已經見過陳立人兩次，但拒絕對陳立人的精神健康狀況發表評論，因為屬於「保密信息」（priviledged information)。對於陳立人第五次缺席提審的原因，施羅德表示，自己也希望知道原因，因為他本來認為陳立人今天是會出庭的。

當問到他認為下次提審，陳立人有多大的可能性出現時，施羅德表示，自己會從醫務人員處尋求信息：「因為我們以為他今天會出現。被捕這麼久都沒有出庭非常不尋常。」

他強調，自己也是到了法庭之後才得知陳嫌今天不會出現。檢察官和他自己都希望陳立人今天能出現。

對於自己兩次見到陳立人的談話內容，施羅德強調這屬於律師客戶優先權，必須保密。有記者要求施羅德就陳立人的健康狀況做出評價，施羅德表示，自己並不知道其健康問題是什麼：「我以為他今天會出庭，所以我可以就此詢問。」但因為陳嫌並未現身，他將申請獲准與其醫師交談。

當記者問到施羅德兩次見到陳立人時，對方是否可以清楚地表達自己時，施羅德表示：「我所能說的就是我可以和他交談。」他不想在目前這個時間點對陳立人的溝通能力做出評價。

施羅德補充，自己見到過陳立人，知道他看上去是什麼樣子，「他沒有被帶到這裡。在目前這個時間，我不知道這是為什麼。」

就記者詢問陳立人是否會申請精神鑑定，施羅德表示，這在此類案件中很常見，但還未有決定。

有記者問到當陳立人最終出庭時，是否會答辯「不認罪。」施羅德給出了肯定的答覆。

對於記者提問陳家是如何找到自己的，施羅德表示，是來自他人的推薦。有記者問到陳立人父母是否仍在美國。施羅德回答：「我認為他們不在。」他接著表示，自己一直在與陳父聯絡。他的理解是他們已經回到中國。

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