華人律師關心陳立人案情 場外民眾減半

5日下午在聖他克拉拉縣法院外，被告陳立人的辯護律師施羅德受多家媒體採訪。（記者孫愛薇／攝影）

震驚矽谷華人 圈的谷歌 （Google）工程師涉嫌殺妻案，5日下午在聖他克拉拉縣法院再次提審，然而被告陳立人再度缺席。場外想了解案情的民眾已經比前幾次提審時減少一半，其中不乏有第一次前來法院的華人民眾，以及同樣為谷歌工程師背景的華人，還有華人律師前來關心案情。但經過多次提審未果的狀況下，華人律師也直言，下次自己應該已經無法再到場。

一位到場的前谷歌工程師表示，自己就是曾在Youtube的團隊裡工作過。雖然並不認識被告人與受害者，由於住在法院附近，就請了假前來聽提審過程。她向記者表示，公司內部的一些華人團體也很關心這個案情，群組裡面還討論到案件裡的寵物貓是否有受到安置。

她自己也透過管道得知，案件的女方家長並不想接觸到媒體。這可能就是到目前為止都還沒有任何媒體採訪到女方家長的原因。另外，女方家長來美的一些事務是透過清華校友會來做聯繫。

華人律師則對被告陳立人的再度缺席有一些推測，有可能是被告以缺席做為拉長時間的戰略，為自己的案件獲得更多緩衝時間來做籌畫，同時也降低社會以及媒體對於案件的關注度。律師自己因為職業的需要，還是會繼續關注這個案件，但是下一次的提審自己應該是無法到場。由於有工作在身，無法這樣一直來法院，只能透過網路繼續追蹤案情。

華人律師表示，雖然這次到場的民眾已經減少許多，但是到場的媒體有增無減。只要媒體的熱度不降，她猜測被告陳立人的出庭機率還是較低的。而自己則會等到被告真的出席了，而且有等到需要唇槍舌戰的時候再到法院現場。

這次參與提審的過程中，還有第一次到場的華人民眾，認為前面幾次被告人陳立人都沒有到場，這次5日的提審已經是延長一周的時間，被告應該有更多的時間來準備提審，猜測這次出庭機率大增，但沒想到還是撲了空。