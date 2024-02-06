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1月新增工作遠高預期 科技業仍裁員 因AI突飛猛進

編譯林思牧／綜合報導
科技業工作穩定已是過去式。示意圖。(美聯社)
科技業工作穩定已是過去式。示意圖。(美聯社)

2022年那斯達克（NASDAQ）綜合指數跌掉了三分之一，也就是在那個時段科技公司開始裁員潮，2023年那指漲了43%，今年1月又漲了3%，但科技公司還在繼續裁員，其中的一個原因是人工智慧AI的突飛猛進。

查維茲(Julian Chavez)的第一個高科技工作，是在web.com公司擔任數位廣告銷售員。他被裁員後，在網路工作介紹所ZipRecruiter任職，被裁員後又到另一家科技公司。但是第三次被裁員以後，他真正對科技業灰心了。他決定不再做科技業，目前在研究所專攻心理學，他要改行。

從兩年前至今，科技業已裁掉數十萬人，去年被裁的人數是26萬多。科技公司指出，疫情期間出現消費者科技需求暴增，公司增雇了許多人手。如今利率太高公司不願借高利貸開拓新領域，又為了增加盈利(profit)好讓投資人會買公司股票，裁員是馬上可以減低開銷的措施。顯然裁員馬上見效，科技股在2023年和今年1月上漲很多。

1月份美國新增了35萬3000個工作，比專家預期的幾乎多了一倍，但科技巨擘如谷歌、亞馬遜、微軟、Discord、Salesforce和eBay，在1月份又裁掉不少人。PayPal日前給員工發信，指出公司還要再裁掉2500人。如今裁員不代表公司營運不佳。亞馬遜首席財務官歐薩福斯基(Brian Olsavsky)表示，裁員是代表公司有辦法增進員工的績效。

早期高科技公司在迅速擴充時，除了工資高，還給員工許多福利，包括免費洗衣、免費中餐晚餐、免費按摩、免費健身房會員等等，這些如今已是過眼雲煙。在裁員的威脅之下，科技公司的員工兢兢業業的上班。如果被裁掉，要在幾十萬競爭者中凸出，那是千難萬難的事。

一位灣區女子過去在教育界任職。她為了高薪、好福利和工作穩定性進入科技界，在臉書的母公司Meta擔任用戶體驗研究師。去年4月她被裁員以後，到現在都還沒找到工作。她不願透露姓名，免得妨礙找工作的機會，她表示，原本以為科技業工作穩定，但那已是過去式。

穆迪分析公司(Moody’s Analytics)首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)指出，這就是資本主義的工作方式，可迅速的把資源支配到不同的方向。AI已進步到可以幫助電腦工程師寫程式，所以現在用很少的人就可以完成過去需要許多人的工作。

裁員 亞馬遜 福利

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