大專校聯會會長交接 蔡弘凱接棒

北加州中國大專校友會聯合會3日晚間舉行第40屆年會，會中進行會長交接典禮，原任會長柯秀玫（前左）卸下重擔，由代表台大的蔡弘凱（前右）接下。（記者葛歆睿／攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會日前在聖荷西舉辦第40屆年會。會中進行會長交接典禮，原任會長柯秀玫卸下重擔，由代表台大的蔡弘凱接下。今年年會邀請美超微創始人兼執行長梁見後（Charles Liang）演講，分享人工智慧與綠色產業。

僑教中心主任莊雅淑宣讀了中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並由賴銘琪頒發給新舊會長。（記者葛歆睿／攝影）

成立於1984年的北加 州中國大專校友會聯合會，當時由台灣大學、文化大學、成功大學、中原大學，以及政治大學等校共同發起成立。校聯會一直以來秉持著「關懷校友，溫馨學子」的理念，會員學校從第一年的19所發展到今天的36所，會員人數已近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。

柯秀玫指出，校聯會是以大專校友會為主軸的組織。她與團隊以關懷校友，溫馨學子的初心，舉辦今年的活動，雖然有許多酸甜苦辣，但也學習成長了很多，希望41屆繼續傳承。

駐舊金山經文處處長賴銘琪感謝柯秀玫在任內對校聯會和僑社的貢獻，並恭喜恭蔡弘凱成為新一屆會長。他說，校聯會團結、有向心力，是海外最支持政府、最支持台北經文處的僑團之一。所舉辦活動的內容和形式都越來越年輕，越來越校園，喚醒校友們共同的回憶。

僑教中心主任莊雅淑宣讀了中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並由賴銘琪頒發給新舊會長。

新任校聯會會長蔡弘凱表示，感謝每一屆會長和團隊的努力。因為前人的創建，校聯會已經走過了40個年頭。未來將繼續秉持關懷校友，溫馨學子的宗旨服務社區，團結所有校友會的力量，回饋社會服務社區，舉辦更多豐富有趣的活動。

蔡弘凱向來賓們介紹副會長李淑貞（師大）、秘書長奚藻勳（中原）以及財務長黃安利（靜宜）。

主講人梁見後畢業於國立台灣科技大學電機工程系，也是校聯會成員之一。他在矽谷 深耕逾30年。自從去年他躋身億萬富翁（Billionaire）後，3日首度公開參加大型活動，引發全場參與者追隨合影，掀起一股「美超微風潮」。他在會中分享了許多有關環保的概念，並說之前成立了基金會，在矽谷密爾比達買了200畝的土地，將栽種更多保育林，替環保盡一份心力。