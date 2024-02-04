我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

飛揚矽谷春晚 2/17跨文化歌舞演出

記者葛歆睿╱聖荷西報導
第15屆「飛揚矽谷春晚」將於2月17日（周六）晚7時在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center for the Performing Arts）舉行。（主辦方提供）
第15屆「飛揚矽谷春晚」將於2月17日（周六）晚7時在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center for the Performing Arts）舉行。（主辦方提供）

第15屆「飛揚矽谷春晚」將於2月17日（周六）晚7時在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center for the Performing Arts）舉行，晚會以「2024四海同行 LET THE LOVE CONNECT THE WORLD」為主題，飛揚藝術團將獻上一系列自創作品，同時邀請飛揚夥伴、客座藝術家以及來自其他文化背景藝術團體，共同呈現跨文化專業巨製歌舞音樂，慶祝農曆新春佳節。

飛揚藝術團執行總監蔡麗虹表示，「飛揚矽谷春晚」是年度品牌盛會，1991年中心成立以來，秉承「用藝術打破邊界」概念，堅持以表演藝術、藝術培訓和慈善活動，促進多族裔文化傳播與交流，已經連續舉辦了15屆春晚。她說，今年將透過跨文化的表演，探索並呈現「愛」的多維面貌。

「飛揚矽谷春晚」雲集眾多在美知名藝術家，包括笛簫演奏家喻曉慶、嗩吶演奏家吳數德、舞蹈家孫文龍、琵琶演奏家張申申、古琴演奏家王曼、著名歌手劉筱璐、武術名家李揚等；也邀請灣區藝術新星加盟，如青年藝術家毋點點、美國國家武術隊青少年世界冠軍Judy Liu、主持人徐海平及曾征戰米蘭、紐約時裝周的簽約超模任美璇等。

「飛揚矽谷春晚」總導演、飛揚藝術團藝術總監韓峰介紹，飛揚藝術團經過近一年的創作、挖掘和編排這台大型歌舞文藝晚會，將由三個篇章構成，包括「自然之愛」、「文化之愛」、「愛滿人間」。

購票資訊：https://cpaasv.org/sf2024

電話：408-905-9846

電郵：[email protected]

「飛揚矽谷春晚」是飛揚藝術團的年度品牌盛會，至今已連續舉辦15屆。（主辦方提供）
「飛揚矽谷春晚」是飛揚藝術團的年度品牌盛會，至今已連續舉辦15屆。（主辦方提供）
第14屆「飛揚矽谷春晚」全體演職員謝幕。（主辦方提供）
第14屆「飛揚矽谷春晚」全體演職員謝幕。（主辦方提供）
自1991年成立以來，飛揚秉承「用藝術打破邊界」的概念，堅持以表演藝術、藝術培訓...
自1991年成立以來，飛揚秉承「用藝術打破邊界」的概念，堅持以表演藝術、藝術培訓和慈善活動，促進多族裔之間的文化傳播與交流，共建和諧共生的多元文化社群。（主辦方提供）

矽谷 灣區 聖荷西

上一則

沙加緬度疫後復甦慢 州府有責

下一則

華人健康促進計畫 氣功、音樂會迎新年

延伸閱讀

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
紅十字會矽谷分會號召捐血 全美血荒

紅十字會矽谷分會號召捐血 全美血荒
橙縣華人協會2•3春晚「盛宴」 年味濃

橙縣華人協會2•3春晚「盛宴」 年味濃
「哥大的椅子」矽谷演出 致敬華人開拓者

「哥大的椅子」矽谷演出 致敬華人開拓者
美國中文電視春晚 大年初一全球播出

美國中文電視春晚 大年初一全球播出

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%