飛揚矽谷春晚 2/17跨文化歌舞演出

第15屆「飛揚矽谷春晚」將於2月17日(周六)晚7時在聖荷西表演藝術中心(San Jose Center for the Performing Arts)舉行。(主辦方提供)

第15屆「飛揚矽谷 春晚」將於2月17日(周六)晚7時在聖荷西 表演藝術中心(San Jose Center for the Performing Arts)舉行,晚會以「2024四海同行 LET THE LOVE CONNECT THE WORLD」為主題,飛揚藝術團將獻上一系列自創作品,同時邀請飛揚夥伴、客座藝術家以及來自其他文化背景藝術團體,共同呈現跨文化專業巨製歌舞音樂,慶祝農曆新春佳節。

飛揚藝術團執行總監蔡麗虹表示,「飛揚矽谷春晚」是年度品牌盛會,1991年中心成立以來,秉承「用藝術打破邊界」概念,堅持以表演藝術、藝術培訓和慈善活動,促進多族裔文化傳播與交流,已經連續舉辦了15屆春晚。她說,今年將透過跨文化的表演,探索並呈現「愛」的多維面貌。

「飛揚矽谷春晚」雲集眾多在美知名藝術家,包括笛簫演奏家喻曉慶、嗩吶演奏家吳數德、舞蹈家孫文龍、琵琶演奏家張申申、古琴演奏家王曼、著名歌手劉筱璐、武術名家李揚等;也邀請灣區 藝術新星加盟,如青年藝術家毋點點、美國國家武術隊青少年世界冠軍Judy Liu、主持人徐海平及曾征戰米蘭、紐約時裝周的簽約超模任美璇等。

「飛揚矽谷春晚」總導演、飛揚藝術團藝術總監韓峰介紹,飛揚藝術團經過近一年的創作、挖掘和編排這台大型歌舞文藝晚會,將由三個篇章構成,包括「自然之愛」、「文化之愛」、「愛滿人間」。

購票資訊:https://cpaasv.org/sf2024

電話:408-905-9846