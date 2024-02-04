華人健康促進計畫 氣功、音樂會迎新年

古箏演奏家傅旭芳1998年在灣區成立樂團，她畢業於台灣國立藝術大學國樂系。（主辦單位提供）

為迎接龍年新春，El Camino Health「華人 健康促進計畫」推出新年慶祝活動，包括免費英文氣功課、午間音樂會和中文心理健康 視訊課程，希望用全方位身心保健迎接新的一年。

「華人健康促進計畫」是矽谷南灣第一個唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區提供專為華人文化和語言需求的醫療和健康資源，扮演華人與醫院的橋樑，希望以新春活動增進族裔和諧。

首先登場的是2月6日英文氣功示範課，資深氣功老師蔣雁文以英文進行半小時實體課，學員不需任何基礎，適合所有年齡和各種健康情況，無需提前報名，三場分別是中午12時、12時30分和下午1時，地點在El Camino醫院地下一樓會議室E及F。

第二場是中國傳統樂器午間音樂會，時間是2月13日中午12時與12時30分，地點在El Camino醫院地下一樓大廳鋼琴區，由傅旭芳古箏樂團領銜演出、SARATOGA中樂團特邀演出。

古箏演奏家傅旭芳1998年在灣區成立樂團，畢業於台灣國立藝術大學國樂系，曾獲全國古箏冠軍金琴獎。她的古箏演奏精湛而聞名，得到加州 前州長Gray Davis表揚，加州議會通過9月23日為加州傅旭芳日。其它演出音樂家還有傅旭芳古箏教室的朱歆怡、Saratoga中樂團、二胡演奏家黃鏗、陳天祥和廖雪娟。免門票，不須事先報名。

最後一場則是2月21日「從中醫看心理健康的維護」中文視訊講座，將從傳統醫學中醫的角度，提供眾人維護心理健康可應用方法和建議，由中醫師鄭偉德主講。他表示，中醫強調生心理和諧，有完整的系統和理論，中醫可提供不同思路和方法維護心理健康，並應用在現代生活中。