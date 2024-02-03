每周2.5家報紙倒閉…拯救少數族裔媒體 專家：須政策支持

「重建地方新聞」創始人兼總裁沃德曼說，需針對地方新聞進行公共政策支持。國會有一項名為「社區新聞和小企業支持法案」，還沒完全通過。（記者劉先進／翻攝）

「洛杉磯時報」裁員20%的新聞令人震驚，日益嚴重的新聞沙漠，正在加劇地方新聞業未來的不確定性。少數族裔媒體（EMS）2日舉行論壇，「拯救地方新聞業—少數族裔媒體面臨的存亡危機是什麼？」探討目前透過各種形式的納稅人支持和其他公共政策拯救當地新聞業的措施。

「重建地方新聞」（Rebuild Local News）創始人兼總裁沃德曼（Steven Waldman）說，需針對地方新聞進行公共政策支持。國會有一項名為「社區新聞和小企業支持法案」，還沒完全通過，其中包含為雇傭或留住地方記者和編輯人員提供就業 稅收抵免，可獲得高達2萬5000元的工資稅抵免。另外，為在地方新聞中做廣告的小企業提供稅收減免。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據，自2000年以來，地方報紙的廣告投放量下降82%，即下降400億。 另一個研究顯示，2005年以來，包括少數族裔在內的3000多家媒體機構消失。

沃德曼說，在紐約，所謂地方新聞機構，稱為民族和社區媒體，在地理上，報導的是某個特定的街區或社區，或者報導的是一個種族社區或宗教社區，所以可能是全市甚至全國範圍的。西北大學梅迪爾新聞、媒體和整合行銷傳播學院的研究人員發現，去年每周有兩家報紙倒閉，今年認為平均每周有兩家半報紙倒閉。從全國範圍來看，危機正在加劇。還有證據表明，在一些地方，現有的地方新聞並沒有被新的媒介所取代。此時此刻，少數族裔媒體尤其能產生巨大的影響。

關於公共政策支持新聞媒體的討論，幾年前沒有任何廣泛的基礎。沒有人認為政府的支持應是新聞機構的主要支持。如果做得不好，會破壞新聞的獨立性。拯救和扭轉這一局面的核心，仍然是創建一個更好的新聞系統，每天為社區服務。但是，在很多情況下，這似乎還不夠。因此，大家主張制定公共政策，幫助加強地方新聞或社區新聞。

他表示，全國各地有不同做法支持地方新聞機構。在加州 ，希望政府廣告更多推向社區新聞機構。紐約市 立大學建議，並讓市議會同意，城市花在廣告上的錢的一半應該給社區媒體，大約1000萬的資金轉向社區新聞組織，主要包括少數族裔媒體。「我們正在努力，試圖在全國複製這種模式」。

聯邦層面也提出了一系列稅收減免建議。國會有一項名為「社區新聞和小企業支持法案」，其中包含，為僱傭或留住當地記者和編輯人員提供就業稅收抵免，透過這種方式，可獲得高達2萬5000元的工資稅抵免。在適當的情況下，它確實有可能成為法律。另外，為在地方新聞中做廣告的小企業提供稅收減免，有的州也有類似法案。此舉頗有創意，因為減稅實際上是給餐館、乾洗店和雜貨店。

但前提是他們必須在地方新聞中做廣告，這並不涉及政府中的某個人決定誰應獲得補助。新聞機構必須向廣告商證明價值，證明廣告的錢用得其所，而廣告商則會根據對其品牌有效的廣告來做出選擇。此舉有助於恢復主要街道企業與地方媒體之間非常重要的聯繫共生關係。