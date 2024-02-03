涉發文威脅金山市議員 陳嘉興道歉

Y Combinator執行長陳嘉興寄威脅郵件給舊金山多名議員，並在社媒上罵髒話。（取自電視新聞截圖）

據「紀事報」（Chronicle）報導，包括進步派市議員佩斯金（Aaron Peskin）和潘正義（Dean Preston）在內的五位舊金山 市議員表示，他們在周二（1月30日）下午收到了寄往家中的恐嚇郵件，希望 「讓你和你的親人慢慢地、痛苦地死去」。這指的是Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）在社交媒體上發表的帶髒話的帖子，該帖子導致議員向警方報案，並呼籲加強安保。

陳嘉興在隨後的社交媒體帖子中向議會全面道歉，內容如下 「在討論中，沒有任何地方、任何藉口和理由可以允許有這種言論和帶有攻擊性的語言。我為自己的言辭感到抱歉，並對自己的錯誤決定感到後悔。我熱愛舊金山。我知道社區會讓我負起責任，並繼續專注於我們的真正使命：讓舊金山成為一個充滿活力、繁榮和安全的地方。」

市議員梅爾加（Myrna Melgar）、陳詩敏（Connie Chan）和盧凱莉（Hillary Ronen）周三（1月31日）表示，他們也收到了恐嚇信。

警察局表示，他們已對陳嘉興的推文和市議員們收到的郵件展開調查。舊金山地檢長辦公室則稱，如果收到警察局的案件，將把案件移交給加州 檢察長辦公室，以避免利益衝突。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）過去曾與陳嘉興出席活動，陳嘉興還為她的競選活動捐款。

市議員尖銳地批評了針對他們的威脅性言論的增加。潘正義提到了 1978 年市議員懷特（Dan White）在市政廳謀殺市議員米爾克（Harvey Milk）和馬斯孔尼（George Moscone）的事件，認為應該認真對待類似的威脅。

潘正義周二在給紀事報的聲明中說：「呼籲殺死民選官員，尤其是在一個有著恐怖政治暴力歷史的城市，憑這就應該自動取消此人在我們城市未來規畫會議上的席位。民選官員、候選人和政治組織應該譴責這種行為，退還捐款，並切斷與像陳嘉興這樣威脅使用政治暴力的人的任何聯繫。」

陳嘉興反對進步派人士，是溫和派政治倡導組織GrowSF的董事會成員。他在舊金山政界以脾氣暴躁、推文尖刻而聞名，他的嚴厲批評以及對公眾人物和記者的封殺眾所周知，包括許多從未與他交談過的記者。