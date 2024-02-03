6優秀警官 獲布里德頒獎

舊金山市長布里德(中)表揚月度優秀警官。（布里德市長Youtube）

舊金山 市長布里德和警察局長史考特1月31日在市府陽台為六位警官頒發「月度警官」（Officer of the Month）獎，表彰他們超越職責範圍，在工作中表現出的勇敢、專業精神及同情心。

市長布里德表示，這些警官的優異工作是一種卓越的犧牲。這些警官的範例告訴她，民選領導人瞭解他們在處理現實情況的複雜性非常重要。如今的舊金山犯罪率已降低到了十年來除疫情 時期外的最低值，這與警局成員們的功勞密不可分。

警察局長史考特表示，有了這些警官，不僅讓舊金山的格局發生變化，更能讓舊金山的方向發生改變。

這六位警官的具體事蹟如下：

塔拉瓦爾警察站（Taraval Station）的科爾克勞（Dustin Colclough） 警官：被任命為一家酒類商店涉嫌毒品 銷售的首席調查員。科爾克勞警官的調查申請了搜查令，與市政機構協調努力，標記出該商店的危險情況。這項調查成功阻止對湖景地區（Lakeview area）非法麻醉品的銷售。

英格爾賽德警察站（Ingleside Station）的格雷羅中士（Sergeant Ricardo Guerrero）和黃中士（Sergeant Tri Hoang）：為當地社區成員創造一個安全的購物場所，制定了杜絕劫竊零售的計畫。他們在所在地區成功逮捕多名罪犯。其他地區警察局的警官和警長正在複製他們的計畫，以減少零售盜竊。這些計畫有助於為整個舊金山社區創造更安全的購物體驗。

公園警察站（Park Station）的布朗 （Howard Brown）警官：處理了克拉倫登高地（Clarendon Heights）附近發生的一起入室盜竊案。由於布朗警官的徹底調查，嫌疑人在事件發生後的幾個小時內被捕。

博比拉（Norman Bobila）警官和奧爾斯頓警官（Brian Alston）：調查第16大道一起商業入室盜竊案，迅速逮捕嫌犯。他們還參與了對貝克街2100街區附近另一起入室盜竊案的調查。通過勤奮工作和精湛的調查技巧，嫌疑人很快被逮捕。