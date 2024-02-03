科技高管陳嘉興 政治捐款大方

初創企業加速器 Y Combinator執行長陳嘉興為攻擊舊金山市議員道歉。(取自陳嘉興X平台)

紀事報（Chronicle）報導，舊金山 一位著名的政治捐贈人和技術高管上周末在社交媒體上發表了一篇似乎是酒後妄言的帖子，似乎希望七位市議員去死，並為此道歉。

據Mission Local報導，上月27日凌晨，初創企業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）在 X（推特的前身）上發表了一篇滿是髒話的帖子，攻擊舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin），市議員潘正義（Dean Preston）、華頌善（Shamann Walton）、梅爾加（Myrna Melgar）、盧凱莉（Hillary Ronen）、安世輝（Ahsha Safaí）和陳詩敏（Connie Chan）。

陳嘉興最後說：「慢慢死去（die slow）吧，混蛋們。」據Mission Local報導，當有人回應說陳嘉興醉了時，他回覆說：「你是對的，我們的敵人是狗娘養的。」他後來似乎已經刪除了這條推文。

近年來陳嘉興一直是舊金山政治溫和派及其附屬事業的主要捐助者，曾捐出約10萬元支持2022年罷免 前進步派地區檢察長博徹思（Chesa Boudin）的行動，並在同年晚些時候大力支持由市長布里德（London Breed）牽頭的住房問題投票 措施D提案。他還是溫和派政治倡導組織GrowSF的董事會成員。

在隨後的一篇文章中，陳嘉興表示，他那條 「慢慢死去 」的推文是參考了已故說唱歌手Tupac臭名昭著的diss track曲目 「Hit 'Em Up」，但他承認這仍然 「不是一個好主意」。上周六晚些時候，他發表了更徹底的道歉。

但他最初推文攻擊的一些對象並不高興。潘正義1月29日呼籲，收到陳嘉興捐款的政客們歸還捐款或將其捐給慈善機構。