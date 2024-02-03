屋崙小商業租戶裝修 線上申請加速許可
屋崙市府宣布，通過線上許可中心（Online Permit Center）推出十項新的「快速許可」項目（rapid Permits），極大地改進許可流程。新的快速許可項目包括，用於公寓單元改造和小型商業租戶裝修的建築組合許可證等。這一舉措旨在簡化和加快許可證的發放，讓申請人在完成申請和繳費後立即獲得批准。
市府表示，目前的快速許可項目包括，鉛基塗料許可證（LPB）和太陽能許可證等。新增加的快速許可證審批包括：住宅電氣（RE）、住宅冷熱水管道（RP）、住宅機械（RM）、非住宅/商業或三個以上住宅單元電氣（E），非住宅/商業或三個以上住宅單元冷熱水管道（P）非住宅/商業或三個以上住宅單元機械（M），建築組合許可證（B），用於公寓單元改造和小型商業租戶裝修（TI）；以及住宅建築組合許可證（RBC），用於不太複雜的浴室和廚房改造以及其他小型住宅裝修。
申請這些類型的許可證從未像現在這樣方便。只需點擊幾下，申請人就可以登錄或輕鬆註冊、提交申請、通過電腦或移動設備付款，並看到許可證的自動發放。這種新方法是屋崙致力於改善客戶體驗和提高服務效率的一部分。
市府表示，本季度還將增加屋頂翻新許可證和隔熱材料安裝許可證。屋崙規畫與建築部致力於不斷改進工作。近幾個月來，該部門發現數十種許可證類型的自動化機會，從而將24種許可證類型合併為6種，簡化了居民和企業的申請流程。
市長盛桃表示，屋崙市致力於建造更多的住房，讓企業更容易取得成功。她的政府一直在加班加點地簡化許可程式，讓居民更容易建造和開辦新企業。經濟增長有賴於一個創新、高效的建築與規畫局，感謝相關工作人員致力於改善許可流程。
作為市政府不斷提升客戶體驗承諾的一部分，市政府將在2024年推出新的項目指導工具。該自動化工具將幫助申請人瞭解其擬議的工作範圍需要哪些許可證，提供有關要求和必要技術參考資料的資訊、擬議項目的費用估算以及相應申請的直接鏈接，從而為申請人提供流暢高效的體驗。屋崙規畫與建設局局長吉爾克里斯特（Bill Gilchrist）表示，團隊一直在努力尋找改進的機會。許可證類型的合併和即時審批的引入表明了其簡化流程的決心。很高興這將對居民、企業和機構產生積極的影響。
市許可證監察員阿巴德（Robin Abad）表示，採用技術實現許可流程自動化是邁向更加互聯和高效城市的關鍵一步，其致力於利用創新來提供方便易用的服務，造福屋崙的每一個人。
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