屋崙小商業租戶裝修 線上申請加速許可

圖為屋崙華埠。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市府宣布，通過線上許可中心（Online Permit Center）推出十項新的「快速許可」項目（rapid Permits），極大地改進許可流程。新的快速許可項目包括，用於公寓單元改造和小型商業租戶裝修的建築組合許可證等。這一舉措旨在簡化和加快許可證的發放，讓申請人在完成申請和繳費後立即獲得批准。

市府表示，目前的快速許可項目包括，鉛基塗料許可證（LPB）和太陽能許可證等。新增加的快速許可證審批包括：住宅電氣（RE）、住宅冷熱水管道（RP）、住宅機械（RM）、非住宅/商業或三個以上住宅單元電氣（E），非住宅/商業或三個以上住宅單元冷熱水管道（P）非住宅/商業或三個以上住宅單元機械（M），建築組合許可證（B），用於公寓單元改造和小型商業租戶裝修（TI）；以及住宅建築組合許可證（RBC），用於不太複雜的浴室和廚房改造以及其他小型住宅裝修。

申請這些類型的許可證從未像現在這樣方便。只需點擊幾下，申請人就可以登錄或輕鬆註冊、提交申請、通過電腦或移動設備付款，並看到許可證的自動發放。這種新方法是屋崙致力於改善客戶體驗和提高服務效率的一部分。

市府表示，本季度還將增加屋頂翻新許可證和隔熱材料安裝許可證。屋崙規畫與建築部致力於不斷改進工作。近幾個月來，該部門發現數十種許可證類型的自動化機會，從而將24種許可證類型合併為6種，簡化了居民和企業的申請流程。

市長盛桃表示，屋崙市致力於建造更多的住房，讓企業更容易取得成功。她的政府一直在加班加點地簡化許可程式，讓居民更容易建造和開辦新企業。經濟增長有賴於一個創新、高效的建築與規畫局，感謝相關工作人員致力於改善許可流程。

作為市政府不斷提升客戶體驗承諾的一部分，市政府將在2024年推出新的項目指導工具。該自動化工具將幫助申請人瞭解其擬議的工作範圍需要哪些許可證，提供有關要求和必要技術參考資料的資訊、擬議項目的費用估算以及相應申請的直接鏈接，從而為申請人提供流暢高效的體驗。屋崙規畫與建設局局長吉爾克里斯特（Bill Gilchrist）表示，團隊一直在努力尋找改進的機會。許可證類型的合併和即時審批的引入表明了其簡化流程的決心。很高興這將對居民、企業和機構產生積極的影響。