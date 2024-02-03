世報科技營飛達學院設講座 為留學美國解惑

達學院營運副總裁Jerry Yeh為科技營成員舉行講座，科技營成員在講座後與Jerry Yeh合影。（記者葛歆睿 / 攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營行程豐富，除了參訪灣區科技公司和觀光 遊覽，還安排了關於美國教育的講座，為有留學美國意向的成員答疑解惑。

飛達學院營運副總裁Jerry Yeh為科技營成員舉行講座。（記者葛歆睿 / 攝影）

2月1日晚間飛達學院（IvyMax）營運副總裁Jerry Yeh應邀專程到聖馬刁假日酒店為科技營成員舉行講座。他在講座中介紹了美國與台灣的大學差異性、美國大學的優勢、國際學生如何申請美國大學、美國大學的種類、申請美國大學的基本條件及如何脫穎而出。

Jerry指出，美國的教育在注重學生課堂成績的同時，也注重學生的課外活動以及領導能力的培養。飛達學院的全球青少年領袖培育項目，例如帶學生們到哥斯大黎加保護生物多樣性，和去中國湖南鄉村幫助村民申請小額商業貸款 ，都是為了激發學生不僅站在自己的角度上思考問題關注小我，更能放眼關注社會關注大我，「這是美國名校最看重的」。

飛達學院營運副總裁Jerry Yeh為科技營成員舉行講座；講座結束後，科技營成員圍著Jerry，提出有關留學申請的問題，他耐心地一一解答。（記者葛歆睿 / 攝影）

講座結束以後，不少科技營成員圍著Jerry提有關留學申請的問題，他都耐心地一一解答。

Jerry鼓勵大家走出來體驗不同的文化和生活方式。他表示，不管是去哪個國家，或者將來是否打算回台灣，這都將是一段受益匪淺的經歷。他也建議計畫出國留學的成員，不要一味聽信留學中介或者升學 機構給出的方案，一定要自己多做研究和了解。