我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

聖荷西州大買酒店改造成學生宿舍 命名斯巴達村莊

記者葛歆睿 / 聖荷西市報導
SJSU新學生宿舍大樓Spartan Village on the Paseo概念圖。 （SJSU提供）
SJSU新學生宿舍大樓Spartan Village on the Paseo概念圖。 （SJSU提供）

聖荷西州立大學（SJSU）正在將位於市中心的原希爾頓Signia酒店南塔改造成學生宿舍，並為其正式命名為帕塞奧大道上的斯巴達村莊（Spartan Village on the Paseo），此舉旨在幫助刺激市中心的經濟反彈。

這個名字是由教職員工、數百名在校學生在多種選擇之中票選得出的。SJSU稱，這個名字反映了大學向市中心不斷擴張的足跡，同時也將該地點與現有校園住房和社區文化融為一體。

休息室和放映室概念圖。（SJSU提供）
休息室和放映室概念圖。（SJSU提供）

SJSU校園部落客的一篇文章指出，Spartan Village on the Paseo預計可容納約700名學生，最早今年秋天就能入住。宿舍將配備天橋休息室、學習區、健身房、遊戲休息室、電影和影片放映中心以及咖啡館等設施。

負責學生事務的臨時副校長Mari Fuentes-Martin表示，SJSU學生應該擁有安全、有吸引力且負擔得起的住房選擇，以及便利的設施，以確保理想大學體驗的。

未來學生宿舍一個引人注目的特點是天橋休息室，預計將成為學生們的聚會區。（SJSU...
未來學生宿舍一個引人注目的特點是天橋休息室，預計將成為學生們的聚會區。（SJSU提供）

未來學生宿舍一個引人注目的特點是天橋休息室，這座連接二層的橋是宿舍改造和翻新項目的重要組成部分，預計將成為學生們的聚會區。SJSU在博文中表示，學生在天橋休息室學習或社交時，無論往哪一個方向看，都有廣闊的視野。

該文章還寫著，前希爾頓Signia酒店南樓的二層將完全重新設計，是SJSU在主校區附近建造更多住房的整體策略的重要一環。學生宿舍建成後將供餐飲服務，學生可以購買膳食計畫。

「當我們花時間和精力來滿足學生的需求時，他們就可以專注於學業的成功，並幫助延續我們嚴謹和卓越的學術文化。」SJSU副校長Fuentes-Martin補充說明，SJSU增加住房存量，是考慮到在未來可能招收更多學生。

新的學生宿舍將提供一系列住宿選擇，從一個房間容納兩名學生到四名學生不等，所有房間...
新的學生宿舍將提供一系列住宿選擇，從一個房間容納兩名學生到四名學生不等，所有房間均設有配套浴室。（SJSU提供）

新的學生宿舍將提供一系列住宿選擇，從一個房間容納兩名學生到四名學生不等，所有房間均設有配套浴室。SJSU打算以低於市場的價格提供100個床位。其餘床位將以大學現行租賃價格提供。

SJSU校長Cynthia Teniente-Matson表示：「Spartan Village on the Paseo不僅將為我們的學生提供充滿便利的生活體驗，還將進一步鞏固我們大學與聖荷西市中心社區之間的聯繫。」

據了解，該計畫總花費高達1.13億元，其中7310萬元用來購買擁有264間客房的希爾頓Signia 酒店南樓。

聖荷西 咖啡

上一則

Coffee Meets Bagel與矽谷阿雅男裝租賃Taelor合作 推情人節活動

下一則

6優秀警官 獲布里德頒獎

延伸閱讀

開放部分街道飲酒 提案擴大到全加州

開放部分街道飲酒 提案擴大到全加州
聖荷西禁遊民在學校附近露營 執法難

聖荷西禁遊民在學校附近露營 執法難
聖蓋博希爾頓 新年自助午餐/情人節海陸套餐

聖蓋博希爾頓 新年自助午餐/情人節海陸套餐
賀錦麗拉婦女票 聖荷西演講挺墮胎權

賀錦麗拉婦女票 聖荷西演講挺墮胎權
聖荷西市中心美食廣場開幕 盼重振經濟

聖荷西市中心美食廣場開幕 盼重振經濟

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)

合作29年 舊金山芭蕾舞團華裔首席譚元元2月14日謝幕

2024-01-30 13:49

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失