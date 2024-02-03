聖荷西州大買酒店改造成學生宿舍 命名斯巴達村莊

SJSU新學生宿舍大樓Spartan Village on the Paseo概念圖。 （SJSU提供）

聖荷西 州立大學（SJSU）正在將位於市中心的原希爾頓Signia酒店南塔改造成學生宿舍，並為其正式命名為帕塞奧大道上的斯巴達村莊（Spartan Village on the Paseo），此舉旨在幫助刺激市中心的經濟反彈。

這個名字是由教職員工、數百名在校學生在多種選擇之中票選得出的。SJSU稱，這個名字反映了大學向市中心不斷擴張的足跡，同時也將該地點與現有校園住房和社區文化融為一體。

休息室和放映室概念圖。（SJSU提供）

SJSU校園部落客的一篇文章指出，Spartan Village on the Paseo預計可容納約700名學生，最早今年秋天就能入住。宿舍將配備天橋休息室、學習區、健身房、遊戲休息室、電影和影片放映中心以及咖啡 館等設施。

負責學生事務的臨時副校長Mari Fuentes-Martin表示，SJSU學生應該擁有安全、有吸引力且負擔得起的住房選擇，以及便利的設施，以確保理想大學體驗的。

未來學生宿舍一個引人注目的特點是天橋休息室，預計將成為學生們的聚會區。（SJSU提供）

未來學生宿舍一個引人注目的特點是天橋休息室，這座連接二層的橋是宿舍改造和翻新項目的重要組成部分，預計將成為學生們的聚會區。SJSU在博文中表示，學生在天橋休息室學習或社交時，無論往哪一個方向看，都有廣闊的視野。

該文章還寫著，前希爾頓Signia酒店南樓的二層將完全重新設計，是SJSU在主校區附近建造更多住房的整體策略的重要一環。學生宿舍建成後將供餐飲服務，學生可以購買膳食計畫。

「當我們花時間和精力來滿足學生的需求時，他們就可以專注於學業的成功，並幫助延續我們嚴謹和卓越的學術文化。」SJSU副校長Fuentes-Martin補充說明，SJSU增加住房存量，是考慮到在未來可能招收更多學生。

新的學生宿舍將提供一系列住宿選擇，從一個房間容納兩名學生到四名學生不等，所有房間均設有配套浴室。（SJSU提供）

新的學生宿舍將提供一系列住宿選擇，從一個房間容納兩名學生到四名學生不等，所有房間均設有配套浴室。SJSU打算以低於市場的價格提供100個床位。其餘床位將以大學現行租賃價格提供。

SJSU校長Cynthia Teniente-Matson表示：「Spartan Village on the Paseo不僅將為我們的學生提供充滿便利的生活體驗，還將進一步鞏固我們大學與聖荷西市中心社區之間的聯繫。」

據了解，該計畫總花費高達1.13億元，其中7310萬元用來購買擁有264間客房的希爾頓Signia 酒店南樓。