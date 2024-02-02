農曆年前 康寶食品推出澎湖海鮮促銷 「年年有魚過好年」

澎湖沿海野生海捕的秋哥是這次唯一配合過年檔期魚汛出口到美國的野生魚種，紅色魚身增加年節的喜慶氣氛，極為討喜。（康寶食品提供）

農曆年即將到來，灣區 康寶食品即將舉辦「年年有魚過好年」特惠活動，這次大打「澎湖海鮮季」優質水產魚貨，活動不僅推出優惠價，同時也在庫比蒂諾的永和超市舉行試吃會及促銷會，時間是2月2日至4日及8日至9日上午10時至下午5時。

康寶食品是專營進口台灣精緻農漁貨乾糧甜點麵包到全美的進口商，曾連續兩年讓台灣石斑魚一路打進雙台灣華府 雙橡園國慶酒會。2020年康寶食品也首度將澎湖魚產引進美國，並推展至全美50州，各大生鮮超市都可以看到康寶的魚貨蹤跡，在美國也能吃到「尚青、尚蓋讚」的澎湖海鮮。

康寶食品負責人之一Amy表示，這次主打的「澎湖海鮮季」主要採用「澎湖優鮮」及「台潮魚集」商品，「澎湖優鮮」是澎湖縣政府為澎湖優質水產品打造的安心品牌，貼有此標章貼紙的商品，都是每年經過澎湖縣府農漁局派員到養殖場進行抽樣64種動物用藥及重金屬檢驗，符合法規才能夠上市販售。

她分析，澎湖海水清澈、無汙染，因降雨量少、海水較鹹，水產品鮮甜，近年來養殖漁業在澎湖成為主要產業，主要原因有三點，第一是澎湖海水比台灣周邊海域鹽度高，魚肉更緊實；第二是養殖魚使用小魚作飼料；第三是澎湖養殖場都在海中央，不同於台灣多在岸邊開魚塭養殖。

Amy說，尤其澎湖養殖漁業多在有明顯漲退潮海域，海底藻類和浮游生物多樣化，提供豐富營養來源，澎湖的養殖魚貨品質特別好，而澎湖縣府近年來也大力推動當地養殖業者開拓國際市場，將台灣最好吃、最高品質的魚貨推向國際舞台，康寶努力開拓澎湖水產的通路市場，期讓「澎湖優鮮」在世界大放異彩，增加養殖漁民收入。

「澎湖海鮮季」活動中，最適合過年享用、最受歡迎的就是澎湖沿海野生海捕的「秋哥」。Amy分析，秋哥是這次唯一配合過年檔期魚汛出口到美國的野生魚種，紅色魚身更增加年節的喜慶氣氛，極為討喜。

澎湖養殖漁業多在有明顯漲退潮海域，海底藻類和浮游生物多樣化，提供豐富營養來源，澎湖的養殖魚貨品質特別好。（博海養殖場提供）

她分析，秋哥魚身有股特別的蟹肉香氣，肉質「Q彈紮實」，澎湖當地甚至有句俗語「秋姑龍蝦肉」，意思是說秋姑魚（秋哥別名）吃起來像龍蝦肉，肉多刺少、味道鮮美，適合小孩與長輩食用，油煎、鹽烤、紅燒、煮湯都很好吃。

「澎湖海鮮季」特惠活動包括澎湖海鮮的龍虎斑、澎湖中卷、黃金鯧下巴、海鱺魚下巴、野生秋哥、花枝蝦排、花枝油條及台潮魚集的午仔魚、原價16元的龍虎斑魚片特價9.99元、原價13元的龍虎斑下巴特價9.99元，鱸魚片則是買二送一9.99元。