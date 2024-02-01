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金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

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金山最古老玩具店Jeffrey's Toys2月熄燈 30%折扣清倉

編譯組／綜合報導
舊金山最古老玩具店「Jeffrey's Toys」開業86年，決定永久關店。(取自Jeffrey's Toys臉書)
舊金山最古老玩具店「Jeffrey's Toys」開業86年，決定永久關店。(取自Jeffrey's Toys臉書)

舊金山已開業86年、城市裡歷史最久玩具店「Jeffrey's Toys」店家生意，在疫情期間已開始低落，玩具店上周在臉書發布消息，將於數周後關閉，商品有30%折扣。

「Jeffrey's Toys」玩具店由盧恩家族(Luhn Family)於1938年創立，業務鼎盛時期曾擁有7家分店。位在舊金山45 Kearny Street商店則是僅存的最後一家。這家玩具店也是皮克斯(Pixar)動畫電影「玩具總動員」(Toy Story)的靈感發想來源。

「舊金山紀事報」報導，盧恩家族代表律師、「Sterling Venture Law」律師事務所律師史特寧(Ken Sterling)表示，經過數十年來誠摯服務舊金山社區，這家店將於2月關店。

他指出，由於舊金山市中心環境危險與暴力、通貨膨脹、消費者花費支出減少、全球各地零售業蕭條，書店已掙扎多年。家族對事至如此感到難過，已開始徵詢所有其他可能選擇、希望能將書店業務延續。舊金山市府與市中心協會領袖們，已開始策畫有關增進市中心活力與樂趣的體驗。目前，律師與家族正和房東與債權人共同解決相關複雜情況。

書店共同擁有人盧恩(Matthew Luhn)之前曾向舊金山新聞媒體「SFGATE」透露，書店的購物人數與銷售額都在下降，商店也面臨犯罪活動挑戰，其中包括一名辭職員工被刺傷事件。

盧恩表示，書店每個月為聯合廣場附近書店空間支付2萬元租金，但銷售額卻無法持續。由於租金上漲威脅，Jeffrey's 書店曾於2015年關閉其位在地址685 Market Street的長期營運地點，之後才於2017年搬至現址。

疫情對舊金山聯合廣場周圍的零售商造成沉重打擊，包括Uniqlo、Gap、Nordstrom等多家服飾店關閉。周圍店家如迪士尼(Disney)與樂高商店(Lego stores)也於過去幾年陸續關店。

舊金山 書店 租金

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