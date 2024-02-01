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到屋崙Hegenberger路加油 當心汽車遭竊

編譯組╱綜合報導
位於Hegenberger路285號的Shell加油站在2023年共發生271起汽車財物盜竊案、15起搶劫案和5起車輛盜竊案。（Google Maps）
位於Hegenberger路285號的Shell加油站在2023年共發生271起汽車財物盜竊案、15起搶劫案和5起車輛盜竊案。（Google Maps）

屋崙國際機場（Oakland International Airport）的各租車公司對於還車的人有一個重要警示：「如果您要在還車前加油，請在加油時看管好自己的隨身物品。最好不要在機場入口附近的加油站停車。」

過去兩年中，880高速公路以東的Hegenberger路和第98大道沿線加油站的盜竊案持續上升。盜賊尤以租車者為主要目標，他們知道這些加油站距離機場兩哩外Doolittle Drive租車還車中心最近，經常有遊客駕駛裝滿行李的車輛光顧。

SFGATE網站上月訪問租車中心時，隨處可見提醒司機小心的標語。一家租車公司的員工稱，她每天要接待五到七位車窗被砸的顧客。當客戶取車時，這位工作超過10年的員工會告訴他們不要去Hegenberger路上的任何一家加油站，並建議他們去聖利安住或阿拉米達的加油站。

屋崙警方告訴SFGATE，位於Hegenberger路285號的Shell加油站在2023年共發生271起汽車財物盜竊案、15起搶劫案和5起車輛盜竊案。走紅視頻顯示，竊賊在該加油站特意駛近車輛進行財物盜竊。在Yelp列表中，超過一半的評論來自在該加油站停車時被搶劫的顧客。

去年5月居民莎瑪（Sam Sharma）前往灣區參加女兒的畢業典禮，當天下午有人在加油站偷走了他的行李。當時他正在車裡，一輛汽車停在他的車旁。有人打開後門，迅速拿走了他的行李。

同年4月俄勒岡州居民米勒（Chris Miller）來灣區工作，在同一加油站給她的租車加油時，小偷砸碎了她的車窗，偷走了她的財物，然後迅速逃離。她説，盜竊發生的時間不到六秒鐘，而且小偷用來砸窗的裝置 「非常奇怪地安靜」，幾乎沒有發出破碎的聲音。

除了靠近機場之外，屋崙警察局（Oakland Police Department）發言人表示，加油站成為目標，可能也因為它靠近高速公路，便於作案後迅速逃逸。警局已指派巡邏隊每天監視Shell加油站和其他三個地點。當SFGATE採訪Hegenberger加油站時，一名警官就坐在外面的車裡。

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