16選區國會議員大熱門 11人角逐

加州16選區聯邦眾議員的主要參選者，左上自下大瀧、李卡多、田中；中上自下海姆斯，羅達倫、伯恩斯坦；右上自下狄克森、史密提恩、庫瑪爾（記者徐蓓蓓╱圖片編輯）

角逐聯邦眾議院加州 第16選區議席的11位候選人，有9人參與了31日晚上在巴洛阿圖市政廳的現場辯論，以期贏得3月5日的初選。包括現任加州眾議員 羅達倫（Evan Low)、聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian)以及聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo)在內的熱門人選，都登台亮相。

辯論會通過Youtube網站及有線電視30頻道直播。此外，還可以通過midpenmedia.org的 「現在收看（Watch now)」頁面收看。在加州初選中，選民可以無視黨派選擇任意一位候選人，得票最高的兩位將在11月對決。

加州第16選區包括從沿海的柏斯菲卡（Pacifica)到洛斯蓋圖之間包括中半島在內的地區。主要參選人的經歷如下：

熱門人選

李卡多（Sam Liccardo)

李卡多曾任聖荷西市長八年，去年卸任，被認為是16區國會議席最有力的競爭者之一。擔任超過百萬人口的大城市市長的經歷為他贏得高知名度。據悉他的競選活動已籌措超過100萬元的資金。

羅達倫 （Evan Low)

羅達倫2014年當選加州眾議員，是歷來最年輕的亞裔加州眾議員。2018年他被沙加緬度蜜蜂報 (The Sacramento Bee）譽為是加州最高產的立法者。他在當年起草了34份法案，超過其他所有眾議員。他的州眾議員選區主要包括庫比蒂諾、桑尼維爾和聖荷西的一部分。

史密提恩 （Joe Simitian)

史密提恩有40年從政經歷，曾任巴洛阿圖市長、加州參議員，現任聖他克拉拉縣縣議員。在此之前他是一名律師。他倡導加州有關可再生能源、紅外線相機使用及保護長者財產方面的立法；起草了司機打電話必須使用非手持設備。作為議員，他致力於限制史丹福大學的擴張計畫，爭取資金為巴洛阿圖教師和殘障人士建造更多住宅。

挑戰者

庫瑪爾 （Rishi Kumar)

庫瑪爾是薩拉度加市前議員。曾在2020和2022年兩度挑戰現任眾議員艾許(Anna Eshoo)。雖然兩次均失敗，但2022年他不僅在初選中從7位候選人中脫穎而出，還在11月的對決中獲得42.2%的選票。因為艾許不再謀求連任，他相信這次自己的表現會更好。

海姆斯 （Julie Lythcott-Haims）

海姆斯是暢銷書作家和史丹福大學前教務長，也是所有候選人中唯一的女性。她關注種族、教育、育兒和身分問題。她在非營利組織和TED演講方面有豐富的經驗，在政治方面是一個新手。目前她在巴洛阿圖市議會擔任議員剛滿一年。

大瀧 （Peter Ohtaki）

大瀧是蒙洛公園市議會成員。他被認為很擅長數字和預算 ，是本次參選者中的兩位共和黨人之一。他非常關心不斷上升的財政赤字，擔心國會忽略了通脹問題。他該為，是時候改變國會預算的慣性做法，削減不良項目，減少高達83萬億的財政赤字。

田中 （Greg Tanaka)

田中已在巴洛阿圖市議會任職七年。他經常在通過城市預算或增長員工工資時投出唯一的反對票。對於自己認為花費高於獲利的新項目，他總是堅決反對。田中認為，自己科技公司創業的經歷，會讓他成為矽谷在華府最好的代表。

希望之組

伯恩斯坦 （Joby Bernstein）

伯恩斯坦是一位28歲的史丹福大學學生，也是一位普通巴洛阿圖居民。他熱衷投資，關注氣候變化議題。早在艾許宣布不再謀求連任之前，他就已決定參選。熱愛戶外運動的他認為，氣候變化帶來的火災、洪水和乾旱問題迫在眉睫，沒有時間再等待下去，因而決定跳過地方選舉，直接參選國會議員。

狄克森 （Peter Dixon）

狄克森是前美國海軍陸戰隊員，曾派駐阿富汗與塔利班正面交戰，退役後成立了一家網路安全公司。狄克森認為，自己在審核國防部預算、提升效率和減少國防開支浪費方面非常有優勢。他獲得了很多有軍旅背景的國會議員的支持。