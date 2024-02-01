紅十字會矽谷分會號召捐血 全美血荒

矽谷紅十字會獻血服務地區執行長穆勒介紹獻血知識。（記者徐蓓蓓╱攝影）

紅十字會矽谷 分會日前舉行發布會，號召捐血以應對目前全美血荒。聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Smitian）和聖荷西 市議員戴維斯（Dev Davis)當場獻血。市議員柯恩（David Cohen)、段安（Bien Doan)以及聖荷西消防隊助理長官威廉斯（Jim Williams)到場支持，並分享自己的捐血經歷。

民眾可通過紅十字會手機應用程式預約捐血，並可查尋紅十字會網站，或撥打1-800-RED CROSS (1-800-733-2767)預約。在2月1日到29日之間捐血的民眾，會得到一張20元的亞馬遜購物卡作為感謝。

矽谷紅十字會執行長托仁（Ken Toren)表示，因為嚴酷天氣，紅十字會在全美幾乎所有地方的採血活動都受到影響，全美血庫存量目前處在極低水平。就1月而言，有將近1萬5000次捐血活動取消。除了道路運輸受到影響，航班和其他貨運也影響到紅十字會的工作。冰雪和極端低溫天氣，讓紅十字會運送珍貴血液製品的網絡受阻，影響到一些地區醫院的供應。

柯恩表示，自己從18歲起開始捐血，此後一直不定期捐血，兩年前累計捐血超過8加侖。他說，每次捐血後一兩月、收到電郵通知自己捐出的血已被送到醫院用來救治病人，是非常美好的體驗。他號召聖荷西居民捐血，不會占用太長時間，更可以拯救生命。他說，自己是陽性O型血，也是需求量最高的血型，自己要多做貢獻，經常來捐血。

史密提恩表示：「捐血很快、很容易、也不疼。只要不到一個小時的時間，就可以幫助一些人恢復健康或是拯救他們的生命。」

矽谷紅十字會捐血服務地區執行長穆勒（Justin Mueller)介紹，紅十字會通常希望保持至少三到五天使 用量的血液庫存。但因為前述原因，現在庫存裡出現一些空置的貨架。因為各個種族基因差異，不同種族容易罹患的血液基因疾病也不同。例如非裔中鐮刀形紅細胞症的發病率就遠高於其他種族。

穆勒表示，通過捐血，也可以得知更多關於自己血液類型和疾病的信息。目前超過85%的血液捐獻都來自白人，因此非常歡迎各種不同種族的民眾加入獻血。