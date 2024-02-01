經文處長夫人雲雯蓁 世華月會演講

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪的夫人雲雯蓁受邀在世華北加分會今年第一次月會演講（記者葛歆睿╱攝影）

世界華人工商婦女企業管理協會北加 州分會日前在庫比蒂諾愛加倍商務中心舉行2024年第一場月會，邀請到駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪的夫人雲雯蓁演講。她道出外交人員眷屬「環遊世界、吃喝玩樂」生活背後的酸甜苦辣，同時揭示處長的另一面，讓現場50多名觀眾時而捧腹大笑，時而眼中含淚。

雲雯蓁在演講中透露，她與賴銘琪相識於大學校園。畢業後賴銘琪向她求婚，許諾帶她「環遊世界、吃喝玩樂」。於是原本朝九晚五上班的她，在嫁給賴銘琪以後，成為了一名外交人員眷屬。

雲雯蓁說，外交人員居無定所，四處漂泊，每隔三到六年就有可能被派到不同的地方。1994年以來，她跟隨賴銘琪前後搬了6個地方，從亞特蘭大到華府，中間搬回台灣，之後再被派往波士頓，又輾轉於華府與波士頓之間，直到2020年被派駐舊金山，到今年正好是30年。

在這30年裡，隨著賴銘琪的一步一步升遷，工作也越來越忙，教育兒子和一對雙胞胎女兒的重任就落在了雲雯蓁身上。先生偶爾好心幫忙，卻總是因為幫倒忙，鬧出不少笑話，也成了生活的一味調劑品。

雲雯蓁說，相愛容易相處難，家家都有本難唸的經。外交人員不斷搬家、找房子、孩子的教育、環境的適應，更容易加深彼此的衝突，唯有互相體諒與尊重，才能一起面對解決問題。她將夫妻關係比喻像跳雙人舞，有一人往前，另一個人就要後退，要不斷練習，才能有默契，一起向左走或向右轉。

在整個演講過程中，雲雯蓁穿插演唱「我是一片雲」、「浮雲遊子」、「時間都去哪了」等膾炙人口的歌曲，與內容結合得恰到好處，贏得了觀眾的肯定。

世華婦女北加州 分會會長高椿惠表示，世華集合女性力量，除了為姐妹們提供事業交流發展的機會，也希望為社區貢獻；姐妹之間互相扶持，希望大家在世華有賓至如歸的感覺，把世華當家。