「哥大的椅子」矽谷演出 致敬華人開拓者
楓香矽谷劇社暨春暉藝術學院28日在庫比蒂諾迪安薩學院視覺表演藝術中心演出舞台劇「哥大的椅子（Dean Lung)」。本劇講述華工丁龍與屋崙首任市長卡朋第跨越種族、地位、階級和文化的友情，以及丁龍將畢生積蓄捐贈哥倫比亞大學，成立美國最早的漢學系的故事。
這齣戲緣起是美國華人話劇協會主席、旅美劇作家長張西在舊金山機場轉機時偶然讀到丁龍的故事。社會責任感和疫情期間仇亞事件的頻發，讓她更加感到宣揚華人正面形象的緊迫。她一氣呵成寫完劇本，疫情一結束就帶領楓香康州劇社成功首演。
此次矽谷演出卻曾經面臨資金短缺、缺少排練場地和演員等困難。在科技中心的矽谷，尋找高科技人才並非難事，但要找戲劇人才就不很容易。但是矽谷並不缺乏戲劇藝術的愛好者。演出陣容由專業和非專業人士共同組成。
演出中很多演員和工作人員都是來自矽谷高科技公司的工程師，還有老師、退休醫師和社會工作者等。背景包含兩岸三地、年齡從5歲到將近80歲都有。
卡朋第扮演者周涵寧是電腦視覺專業博士、亞馬孫高級研發經理，擁有30多項國際發明專利，發表過60余篇專業論文。他表示，自己在三個月的排練過程中，不斷經歷著蛻變，同時也不斷貼近自己的內心。直到角色的台詞最終成為了他自己的想法，他才終於理解，這個有些貪婪好色的老頭，為什麼要傾囊相助自己的雇員去做一件沒名又沒利的事。
丁龍的扮演者吳宇發是矽谷數據分析師。他的祖籍廣東恩平沙湖鎮塘邊村，離開丁龍的出生地不到40公里。16歲留學澳洲、23歲來到美國，他認為自己在用生命書寫著自己祖先的故事。也希望此次用舞台演繹向華人開拓者致敬。
吳宇發引用劇中丁龍的台詞問：「如果在哥倫比亞大學建一個講座、請一個懂漢語有威望的教授，來給美國人講講中國老百姓是什麼樣的，我們華人的日子是不是就好過點了？」
劇名「哥大的椅子」來自丁龍與卡朋第去哥倫比亞大學參加籌款建校會議時，受到百般阻撓的真實經歷。卡朋第要求工作人員為丁龍加一張椅子，對方卻說「想坐這座位除非捐萬元以上。」在卡朋第的支持下，丁龍大膽地坐上了這張椅子。事後更是將自己畢生的積蓄1萬2000美金寄給哥大，要求成立漢學研究課程。
此事在當時美國社會引起不小的迴響。消息傳回中國，清朝慈禧太后亦捐贈5000餘冊圖書，總理大臣李鴻章與駐美公使伍廷芳等在名義和道義上支持和贊助。哥大漢學系也成為了美國第一個漢學系和今天紐約哥大東亞系的前身。
上一則
解決遊民與毒癮氾濫 紐森擬發公債遭反對
下一則
FB留言