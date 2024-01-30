「哥大的椅子」矽谷演出 致敬華人開拓者

「哥大的椅子」矽谷演出現場。（記者徐蓓蓓／攝影）

楓香矽谷 劇社暨春暉藝術學院28日在庫比蒂諾迪安薩學院視覺表演藝術中心演出舞台劇「哥大 的椅子（Dean Lung)」。本劇講述華工丁龍與屋崙首任市長卡朋第跨越種族、地位、階級和文化的友情，以及丁龍將畢生積蓄捐贈哥倫比亞大學，成立美國最早的漢學系的故事。

這齣戲緣起是美國華人 話劇協會主席、旅美劇作家長張西在舊金山機場轉機時偶然讀到丁龍的故事。社會責任感和疫情期間仇亞事件的頻發，讓她更加感到宣揚華人正面形象的緊迫。她一氣呵成寫完劇本，疫情一結束就帶領楓香康州劇社成功首演。

此次矽谷演出卻曾經面臨資金短缺、缺少排練場地和演員等困難。在科技中心的矽谷，尋找高科技人才並非難事，但要找戲劇人才就不很容易。但是矽谷並不缺乏戲劇藝術的愛好者。演出陣容由專業和非專業人士共同組成。

演出中很多演員和工作人員都是來自矽谷高科技公司的工程師，還有老師、退休醫師和社會工作者等。背景包含兩岸三地、年齡從5歲到將近80歲都有。

卡朋第扮演者周涵寧是電腦視覺專業博士、亞馬孫高級研發經理，擁有30多項國際發明專利，發表過60余篇專業論文。他表示，自己在三個月的排練過程中，不斷經歷著蛻變，同時也不斷貼近自己的內心。直到角色的台詞最終成為了他自己的想法，他才終於理解，這個有些貪婪好色的老頭，為什麼要傾囊相助自己的雇員去做一件沒名又沒利的事。

丁龍的扮演者吳宇發是矽谷數據分析師。他的祖籍廣東恩平沙湖鎮塘邊村，離開丁龍的出生地不到40公里。16歲留學澳洲、23歲來到美國，他認為自己在用生命書寫著自己祖先的故事。也希望此次用舞台演繹向華人開拓者致敬。

吳宇發引用劇中丁龍的台詞問：「如果在哥倫比亞大學建一個講座、請一個懂漢語有威望的教授，來給美國人講講中國老百姓是什麼樣的，我們華人的日子是不是就好過點了？」

劇名「哥大的椅子」來自丁龍與卡朋第去哥倫比亞大學參加籌款建校會議時，受到百般阻撓的真實經歷。卡朋第要求工作人員為丁龍加一張椅子，對方卻說「想坐這座位除非捐萬元以上。」在卡朋第的支持下，丁龍大膽地坐上了這張椅子。事後更是將自己畢生的積蓄1萬2000美金寄給哥大，要求成立漢學研究課程。